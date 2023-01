Οικονομία

“Βοήθεια στο Σπίτι”: τροπολογία για μονιμοποίηση των εργαζόμενων

Τι προβλέπεται στην τροπολογία για να ξεπεραστούν οι σκόπελοι σε ότι αφορά την μονιμοποίηση των υπαλλήλων.

Τροπολογία με την οποία επιτυγχάνεται η μονιμοποίηση του συνόλου των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στους Δήμους, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα».

Με τη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα που ανέκυψε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε την σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ 4Κ/2020 κατά το μέρος αυτής που προέβλεψε ότι ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη ως προς σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων, δηλαδή και ως προς τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο.

Η τροπολογία προβλέπει ότι με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, κατανέμονται, στις 2.909 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΟΤΑ α' βαθμού χώρας, προκηρύχθηκαν σύμψωνα υπ' αρ. 4Κ/2020 προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (τ. ΑΣΕΠ 15), όσοι περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους οριστικούς πίνακες διοριστέων της εν λόγω προκήρυξης.

Υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία και περιλαμβάνονταν στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης αλλά όχι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προλαμβάνονται σε προσωποπαγείς θέσεις τακτικού προσωπικού των οικείων δήμων και του ίδιου κλάδου και ειδικότητας αντίστοιχη με τη θέση για την οποία υπέβαλαν αίτηση, με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας και ανεξαρτήτως κλάδου, εφόσον υπάρχει, κατόπιν αιτήσεώς τους ΑΣΕΠ, η οποία υποβάλλεται σε προθεσμία 30 ημερών από την δημοσίευση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου στο ΦΕΚ και εφόσον:

άσκησαν εμπρόθεσμα αίτηση ακυρώσεως κατά της συγκεκριμένης προκήρυξης ή υπέβαλαν αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή αίτηση προς το ΑΣΕΠ ύστερα από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ. η συνολική τελική τους βαθμολογία υπερβαίνει την βαθμολογία του τελευταίου διοριστέου στην αντίστοιχη θέση προτίμησής τους, υπολογιζόμενου του κριτηρίου ειδικής εμπειρίας παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α' 212), με την επιφύλαξη του κριτηρίου εντοπιότητας.

