ΟΔΔΗΧ – 10ετές ομόλογο: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Πως διαμορφώνεται το αρχικό επιτόκιο και οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2023.

Την πρώτη έξοδο στις αγορές για το 2023 πραγματοποιεί σήμερα το ελληνικό Δημόσιο. Πριν από λίγο άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τη δημοπρασία της έκδοσης 10ετούς ομολόγου, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,5%.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έδωσε εντολή στις τράπεζες Barclays, BofA Securities, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan and Societe Generale as Joint Lead Managersνα αναλάβουν την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η Ελλάδα θα πρέπει να αναζητήσει φέτος για τις χρηματοδοτικές της ανάγκες σε 15,4 δισ. ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση των ομολόγων που λήγουν περίπου 7,2 δισ. ευρώ, και 4,5 δισ. ευρώ για την πληρωμή τόκων για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους. Επίσης το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να μειώσει το απόθεμα των Εντόκων Γραμματίων που κυκλοφορεί στην αγορά κατά περίπου 1 δισ. ευρώ.

Από αυτά τα 7 δισ. ευρώ θα καλυφθούν με τις εκδόσεις νέων ομολόγων ενώ τα 4,2 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από άλλες πηγές όπως η EIB το RRF κλπ. Επίσης το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να συγκεντρώσει 2 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.

Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση εξετάζει την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση της ατζέντας βιωσιμότητας και να ενισχύει την στρατηγική χρηματοδότησης του ΟΔΔΗΧ.

Σημειώνεται ότι οι δανειακές ανάγκες για φέτος περιορίζονται χάρη στο πρωτογενές πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ που αναμένεται να εμφανίσει ο κρατικός Προϋπολογισμός.

