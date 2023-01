Πολιτική

Χρυσή Αυγή - Κασιδιάρης: Μαξίμου και ΣΥΡΙΖΑ για το “μπλόκο” στις εκλογές

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Μάκης Βορίδης για την νομοθετική διάταξη και την απαγόρευση συμμετοχής. Τι σημειώνει ο Γιάννης Οικονόμου. Για “κερκόπορτα” μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας δική του πρόταση.

Θέμα χρόνου είναι η οριστικοποίηση της διάταξης με την οποία θα υπάρξει προσπάθεια αποκλεισμού της Χρυσής Αυγής, του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη και άλλων σχετικών σχηματισμών από την συμμετοχή στις εκλογές.

Ωστόσο, αν και υπάρχει κοινός τόπος για την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα του αποκλεισμού, το θέμα προκαλεί νέα τριβή ανάμεσα στην Κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ετοιμάζεται να καταθέσει δική του διάταξη για νομοθετική ρύθμιση.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι «το πολιτικό σύστημα, όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οφείλει να εξαντλεί τα περιθώρια τα οποία δίνει το Σύνταγμα ώστε να μην εκπροσωπούνται εγκληματικές οργανώσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο επεδίωξε εδώ κι εβδομάδες ευρύτερη πολιτική συνεννόηση με βάση συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Αυτή τη συνεννόηση θα συνεχίσει να επιδιώκει με ανοιχτό πνεύμα διαλόγου». Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «δηλώσεις και κινήσεις για λόγους πολιτικών εντυπώσεων δεν βοηθούν. Είναι απαίτηση του δημοκρατικού κόσμου να επιτευχθεί συνεννόηση πάνω σε αυτό το μείζον ζήτημα και η κυβέρνηση θα την επιδιώξει εξαντλώντας κάθε δυνατότητα».

Νωρίτερα, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, είπε ότι «η αφετηρία της σκέψεως του Πρωθυπουργού δεν είναι τα ποσοστά, αλλά ένα απλό ερώτημα στο οποίο όλοι πρέπει να πάρουμε θέση: καταδικασμένος πρωτοδίκως σε πολυετή ποινή καθείρξεως, την οποία εκτίει, μπορεί να υποδύεται τον πολιτικό αρχηγό;».

Σε ερώτημα για το κατά πόσον θα μπορέσει να αποτραπεί το ενδεχόμενο να μπουν μπροστά «αχυράνθρωποι» και τελικώς το κόμμα να κατέλθει κανονικά στις εκλογές, ο κ. Βορίδης είπε ότι «αυτό είναι ένα ζήτημα της απόδειξης που λέμε στα νομικά. Αν το ξέρουμε όλοι μας, θα το ξέρουν και οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές υποθέτω και θα παρέμβουν. Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει στρατηγική συμφωνία, εάν δηλαδή σε αυτό συμφωνούμε όλοι».

Ο Γιάννης Οικονόμου, σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ, είπε ότι «Η Δημοκρατία δεν πρέπει να είναι αφελής σε τρικ και τεχνάσματα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια απόπειρα συνεννόησης με την Αντιπολίτευση, στην οποία ελπίζουμε όλοι να πρυτανεύσει η λογική και η ευθύνη. Τα απολύτως αυτονόητα δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο μικροκομματικής ή πολιτικής αντιπαράθεσης. Το απολύτως αυτονόητο είναι ότι έχουμε ανθρώπους καταδικασμένους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που προσπαθούν με άλλη προβιά να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για να ανακηρύξει ο Άρειος Πάγος υποψήφιο το κόμμα τους.

Οφείλει η συντεταγμένη πολιτεία -πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του Συντάγματος- να το αποτρέψει. Ο Πρωθυπουργός συναισθανόμενος την ευθύνη και το χρέος θα προχωρήσει σ’ αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζω να τύχει ευρύτερης αποδοχής. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα το προχωρήσουμε. Δεν είναι κάτι που απαιτεί αυξημένες πλειοψηφίες. Αποσαφηνίζει κάποια πράγματα που ήδη ισχύουν και ταυτόχρονα συναντιέται και με την κοινή λογική. Όταν κάποιος είναι καταδικασμένος και προσπαθεί να παρουσιάσει ένα συγγενή του ως επικεφαλής μιας οργάνωσης, κρύβοντας ότι αυτός είναι η πραγματική ηγεσία, η Δημοκρατία δεν πρέπει να είναι αφελής απέναντι σε τέτοιου είδους τρικ και τεχνάσματα».

Πηγές της Κουμουνδούρου επεσήμαναν την Τρίτη ότι «Η πάγια γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι πως η θέση των νεοναζί και καταδικασμένων Χρυσαυγιτών είναι στη φυλακή και όχι στο δημόσιο βίο και πολύ περισσότερο στο Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα καταθέσει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για τον αποκλεισμό τους από τις εκλογές, που βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

Η νομοθετική πρόταση να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Η τροπολογία που έχει δει το φως της δημοσιότητας, εγείρει σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας, που μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο.

Η νομοθετική πρόταση να είναι σαφής για τους νεοναζί και να μην ανοίγει κερκόπορτα για διευρυμένες ερμηνείες και εξίσωση του ναζισμού με οποιαδήποτε άλλη πολιτική ιδεολογία.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το γεγονός ότι ο καταδικασμένος Κασιδιάρης εδώ και τρία χρόνια ανενόχλητος μέσα από τις φυλακές έχει πολιτική δράση, μέσω ακόμα και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και συγκροτεί τους οπαδούς του σε νεοναζιστικό κίνημα είναι τεράστιες και απαράγραπτες. Ωστόσο, με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπάρχει η δυνατότητα συγκλίσεων πάνω στο δικαίωμα της Δημοκρατίας να υπερασπιστεί τον εαυτό της».

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για τις κυβερνητικές ρυθμίσεις σχετικά με τους όρους συμμετοχής κομμάτων στις εκλογές αναφέρει: «Για μια ακόμα φορά σε λιγότερο από δύο χρόνια η κυβέρνηση της ΝΔ επαναφέρει το ζήτημα θέσπισης νέων περιορισμών στη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές, στο όνομα της παρεμπόδισης των παραφυάδων της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Το ΚΚΕ έχει διαρκές μέτωπο στην πράξη απέναντι στις εγκληματικές ναζιστικές οργανώσεις, πρωτοστατεί ώστε να απομονωθούν και να ξεριζωθούν από κάθε χώρο δουλειάς, γειτονιά και σχολείο. Έχει αποδειχθεί ότι μόνο το εργατικό – λαϊκό κίνημα με τη δράση του μπορεί να τις τσακίσει, σημαδεύοντας ταυτόχρονα τον πραγματικό ένοχο, στον “κόρφο” του οποίου βρίσκει συστηματικά καταφύγιο το ναζιστικό φίδι: Το σύστημα της εκμετάλλευσης. Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να δεχτεί ρυθμίσεις που προχωρούν σε επικίνδυνες γενικεύσεις, αφήνοντας χώρο και για την απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων που εξισώνει τη φασιστική με την κομμουνιστική ιδεολογία και δράση. Ούτε φυσικά θα συμφωνήσει να ελέγχεται σε κάθε εκλογική μάχη από τον Άρειο Πάγο η λειτουργία και η δράση του και να εξαρτάται από αυτόν τον έλεγχο η συμμετοχή του στις εκλογές. Αυτοί οι επικίνδυνοι δρόμοι ανοίγονται με την επίσημη πολιτική και το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, που αξιοποιείται ήδη για να απαγορευτούν σε μια σειρά χώρες κομμουνιστικά κόμματα και νεολαίες, κομμουνιστικά σύμβολα κλπ».

Νωρίτερα, η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, μιλώντας στην «Φωνή της Ελλάδας», τόνισε ότι «οι ναζιστικές εγκληματικές οργανώσεις πρέπει να απομονωθούν από την κοινωνία ενώ πρόσθεσε ότι το ΚΚΕ αναμένει να δει το περιεχόμενο της ρύθμισης η οποία θα πρέπει ξεκάθαρα να αναφέρεται στα φασιστικά και ναζιστικά κόμματα και να μην ανοίγει επικίνδυνους δρόμους με την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων».

