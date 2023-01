Κόσμος

“Qatar Gate”: Ο Παντσέρι απέσυρε την έφεση - Παραμένει προφυλακισμένος

Ο Παντσέρι δεν εμφανίστηκε ενώπιον του Εφετείου των Βρυξελλών. Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας Βρυξελλών.

H Oμοσπονδιακή Εισαγγελία Βρυξελλών ανακοίνωσε σήμερα ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης για το σκάνδαλο διαφθοράς από το Κατάρ και το Μαρόκο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, επρόκειτο να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του Εφετείου των Βρυξελλών, αλλά δεν εμφανίστηκε διότι απέσυρε την έφεση που είχε ασκήσει κατά του κατηγορητηρίου.

Συγκεκριμένα, ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της Εισαγγελίας Βρυξελλών αναφέρει τα εξής:

«Στο πλαίσιο μιας ευρείας κλίμακας έρευνας που διεξήγαγε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία σχετικά με υποτιθέμενες πράξεις εγκληματικής οργάνωσης, διαφθοράς και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ο Π.Π. επρόκειτο να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του κατηγορητηρίου στο Εφετείο των Βρυξελλών. Για δικούς του λόγους, ο Π.Π. αποφάσισε σήμερα να εγκαταλείψει την έφεσή του ενώπιον του κατηγορητηρίου. Δεν εμφανίστηκε λοιπόν. Προς το συμφέρον της έρευνας, προς το παρόν δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες. Ο Τύπος θα ενημερώνεται για νεότερες εξελίξεις με δελτίο τύπου».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Εισαγγελίας που μίλησε στο ΑΜΠΕ, ο Αντόνιο Παντσέρι θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι περίπου τα μέσα Φεβρουαρίου, όταν θα επανεξεταστεί από το προδικαστικό Συμβούλιο (Chambre du Conseil) το αίτημα της αποφυλάκισής του.

Στις 14 Δεκεμβρίου, το προδικαστικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει την προσωρινή προφυλάκιση του Αντόνιο Παντσέρι για ένα μήνα, ο οποίος στη συνέχεια αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα της έφεσης. Η υπόθεσή του σήμερα θα εξεταζόταν από το Εφετείο των Βρυξελλών, όμως ο Παντσέρι ανακοίνωσε ότι αποσύρει την έφεση.

