“Qatar Gate”: Αίτημα για άρση ασυλίας των Κοτσολίνο - Ταραμπέλα

Τι δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Έκδοση της κόρης Παντσέρι αποφάσισαν Ιταλοί εισαγγελείς.



"Έλαβα αίτημα από τις βελγικές αρχές για άρση της βουλευτικής ασυλίας των ευρωβουλευτών Αντρέα Κοτσολίνο και Μαρκ Ταραμπέλα. Αυτά τα αιτήματα παραπέμφηκαν στην επιτροπή νομικών Υποθέσεων του ΕΚ".

Αυτό ανέφερε το απόγευμα της Δευτέρας στην έναρξη των εργασιών της ολομέλειας στο Στρασβούργο, η πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα.

Έκδοση της κόρης Παντσέρι αποφάσισαν ιταλοί εισαγγελείς

Εν τω μεταξύ, οι εισαγγελείς της ιταλικής πόλης Μπρέσια αποφάσισαν ότι η Σίλβια Παντσέρι, κόρη του Αντόνιο Παντσέρι, πρέπει να εκδοθεί στο Βέλγιο, όπως έχουν ζητήσει οι βελγικές αρχές. Η Σίλβια Παντσέρι βρίσκεται σε κατ΄οίκον περιορισμό στη βόρεια Ιταλία. Συνελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της επιχείρησης για το σκάνδαλο «Qatar Gate».

Oι συνήγοροι υπεράσπισής της είναι πιθανό να προσφύγουν κατά της απόφασης, εντός των επομένων πέντε ημερών, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας. Έχουν ήδη ακολουθήσει την ίδια οδό, σε ό,τι αφορά την απόφαση που ελήφθη στην Μπρέσια, υπέρ της έκδοσης της συζύγου του Αντόνιο Παντσέρι, Μαρία Ντολόρες Κολεόνι, στο Βέλγιο.

Σε ό,τι αφορά την Σίλβια Παντσέρι, οι εισαγγελείς της Μπρέσια θεώρησαν ότι στο Βέλγιο τηρούνται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κάτι που είχε αμφισβητηθεί από τους δικηγόρους της, οι οποίοι είχαν κάνει αναφορά σε πρόβλημα «υπερπληθυσμού» των βελγικών φυλακών.

