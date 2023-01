Κοινωνία

Ομόνοια: Συνελήφθη 20χρονος για την συμπλοκή με έναν νεκρό

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της αιματηρής συμπλοκής. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την εξιχνίαση της υπόθεσης.



Συνελήφθη ένας 20χρονος αλλοδαπός για τη δολοφονία στην Ομόνοια την περασμένη Κυριακή κατά την διάρκεια συμπλοκής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα τρία άτομα.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι «εξιχνιάσθηκαν, από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η ανθρωποκτονία αλλοδαπού και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο αλλοδαπών, μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ δύο ομοεθνών ομάδων, απογευματινές ώρες της 15-1-2023 στην περιοχή της Ομόνοιας.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις δράστες (δύο 21χρονοι, 20χρονος και 18χρονος) που συμμετείχαν στην ομάδα που επιτέθηκε με αιχμηρά αντικείμενα στην έτερη ομάδα ομοεθνών τους, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του θύματος και τον τραυματισμό των δύο αλλοδαπών.

Από την συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, προέκυψε ότι δύο εκ των ανωτέρω (21χρονος και 20χρονος) τραυμάτισαν με μαχαίρι το θύμα που υπέκυψε στα τραύματα του.

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 17-1-2023 από ανωτέρω αστυνομικούς 20χρονος αλλοδαπός, αναζητούνται οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι και συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν για –κατά περίπτωση- παράβαση του νόμου περί όπλων, περί αλλοδαπών, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, κλοπή κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και αρπαγή ανηλίκων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

