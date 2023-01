Κόσμος

Μεξικό: Ξεπέρασαν τις 30000 οι ανθρωποκτονίες το 2022

Ο αριθμός των ανθρωποκτονιών υποχώρησε κατά 7,1% το 2022 σε σχέση με το 2021 στο Μεξικό, φθάνοντας τις 30.968 (έναντι 33.350), ανακοίνωσε η κυβέρνηση του προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ χθες Τρίτη.

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής κατέγραφε την περασμένη χρονιά κατά μέσο όρο 85 ανθρωποκτονίες την ημέρα, έναντι 91 το 2021, σύμφωνα με τις στατιστικές που παρουσίασε η υπουργός Ασφαλείας Ρόσα Ισέλα Ροδρίγκες.

Το 48,6% των ανθρωποκτονιών αυτών διαπράχθηκε στις έξι από τις 32 πολιτείες του Μεξικού, επισήμανε η κυρία Ροδρίγκες.

Η πολιτεία Γουαναχουάτο (κεντρικά και βόρεια) ήταν αυτή που βίωσε το οξύτερο πρόβλημα, με 3.260 ανθρωποκτονίες το 2022, ανέφερε η υπουργός, η οποία εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί ο πρόεδρος Λόπες Ομπραδόρ. Πάντως, η Γουαναχουάτο κατέγραψε και αυτή πτώση του αριθμού των καταγεγραμμένων φόνων σε σύγκριση με το 2021 (–7,1%), κατά την ίδια.

Η Γουαναχουάτο αποτελεί θέατρο συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, όπως και οι άλλες πολιτείες όπου ο δείκτης των ανθρωποκτονιών είναι υψηλός (Μιτσοακάν, Χαλίσκο και ιδίως η πρωτεύουσά της, η Γουαδαλαχάρα).

Στην καρδιά του αποικιακού Μεξικού, η Γουαναχουάτο και η ομώνυμη πρωτεύουσά της αποτελούν ταυτόχρονα βιομηχανικό πόλο και τουριστικό προορισμό. Η πολιτεία του Μεξικού, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, συγκαταλέγεται και αυτή στις έξι με τους υψηλότερους δείκτες φόνων, αλλά όχι η ίδια η πόλη.

Το 2022 ήταν η τρίτη συναπτή χρονιά μείωσης του αριθμού των ανθρωποκτονιών, έπειτα από την κορύφωσή τους το 2019 (34.718), τόνισε η κυβέρνηση του κ. Λόπες Ομπραδόρ (εθνικιστική αριστερά), που ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2018.

Ο αριθμός των ανθρωποκτονιών απογειώθηκε επί των ημερών του πρώην προέδρου Φελίπε Καλδερόν (2006-2012), θύμισε η κυρία Ροδρίγκες.

Ο κ. Καλδερόν, του κόμματος PAN (δεξιά), εξαπέλυσε το 2006 τον λεγόμενο «πόλεμο» εναντίον των διακινητών ναρκωτικών, εμπλέκοντας τον στρατό. Έκτοτε, έχουν καταγραφεί κάπου 340.000 δολοφονίες, χιλιάδες απαγωγές και εξαφανίσεις, που οι αρχές αποδίδουν στη συντριπτική πλειονότητά τους στο οργανωμένο έγκλημα.

