Άλκης Καμπανός: ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία του

Ένα χρόνο περίπου μετά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, ξεκινά η δίκη για τους 12 κατηγορούμενους.

«Μη με χτυπάτε άλλο...». Η φράση που βγήκε από τα χείλη του 19χρονου Άλκη Καμπανού, λίγο προτού ξεψυχήσει πεσμένος στο πεζοδρόμιο, ήταν μία αγωνιώδης έκκληση προς τους δράστες να σταματήσουν τα συνεχόμενα σφοδρά χτυπήματα και τις μαχαιριές εις βάρος του, προϊόν -όπως θα αποδεικνυόταν αργότερα- τυφλής οπαδικής βίας. Η φράση αυτή έμελλε να γίνει σύνθημα κατά του χουλιγκανισμού και ο άτυχος φοιτητής του Οικονομικού του ΑΠΘ, σύμβολο στον αγώνα ενάντια στη βία εντός και εκτός γηπέδων.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τη δολοφονική επίθεση που «πάγωσε» το πανελλήνιο, οι δώδεκα κατηγορούμενοι -ηλικίας 21 έως 26 ετών, όλοι προσωρινά κρατούμενοι- θα βρεθούν σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, όπου είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η δίκη τους.

Στην αίθουσα 184, στον πρώτο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, όλα είναι έτοιμα για τη «δίκη της χρονιάς» στην πόλη. Με μέριμνα της διοίκησης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ρυθμίστηκαν το τελευταίο 24ωρο οι λεπτομέρειες που αφορούν κάποια χωροταξικά ζητήματα ενόψει της έναρξης της δίκης και μεταξύ αυτών ο ορισμός των σημείων όπου θα λάβουν θέσεις οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, καθώς το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αναμένεται να είναι μεγάλο, ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες της αποδεικτικής διαδικασίας.

Μοιάζει με τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι στην ίδια αίθουσα και ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου εκδικάστηκαν τα τελευταία χρόνια δύο ακόμη θανατηφόρα οπαδικά επεισόδια, που διαδραματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, με θύματα νεαρούς. Πρόκειται για τις περιπτώσεις του 24χρονου Κύπριου Νάσου Κωνσταντίνου και του 28χρονου Βούλγαρου Τόσκο Μποζατζίσκι.

Λίγο πριν εισέλθει στη δικαστική αίθουσα, η μητέρα του Άλκη σε δηλώσεις τις ανέφερε πως θέλει "τα ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια, να μπουν οι δολοφόμοι στη φυλακή".

Γιατί κατηγορούνται οι 12

Το πολυσέλιδο παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, εκτός από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού περιλαμβάνει και τις επιθέσεις εις βάρος των δύο φίλων του, στο ίδιο συμβάν, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Οι δώδεκα κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, τετελεσμένης (για τον Άλκη) και σε απόπειρα (για τον πρώτο τραυματισμένο φίλο του), από κοινού. Ένας εξ αυτών κατηγορείται επιπλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας για τον δεύτερο νεαρό που τραυματίστηκε, ενώ οι υπόλοιποι 11 για την περίπτωση αυτή διώκονται ως απλοί συνεργοί στη συγκεκριμένη πράξη. Περαιτέρω, άπαντες κατηγορούνται για επίθεση με οπαδικά κίνητρα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό ανθρώπων, κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, με τις επιβαρυντικές διατάξεις που προβλέπει ο Αθλητικός Νόμος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το «κουβάρι» των γεγονότων, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, όταν σε σύνδεσμο οπαδών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, άρχισαν να καταφθάνουν σταδιακά οι περισσότεροι εκ των κατηγορούμενων. Φαίνεται πως είχε προηγηθεί, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, οπαδικό επεισόδιο σε βάρος «ομοϊδεατών» των συγκεντρωμένων στον σύνδεσμο. Αφού έγινε γνωστό αυτό, προτάθηκε από τρεις εξ αυτών να γίνει οργανωμένη επίθεση και γι' αυτόν τον λόγο ακολούθησαν τηλεφωνήματα και -μεταξύ αυτών- σε άγνωστο που κλήθηκε να μεταβεί στην περιοχή της Χαριλάου, απ' όπου τους ενημέρωσε ότι στην περιοχή βρίσκονται διάσπαρτα κάποια, λίγα, άτομα.

Ακολούθως, οι 12 νεαροί κατηγορούμενοι επιβιβάστηκαν σε τρία αυτοκίνητα (περιγράφεται η ακριβής θέση καθενός εντός των οχημάτων), με την αναχώρησή τους να γίνεται μεταξύ 11:30 και 11:50 μ.μ.. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ίδιο βούλευμα, όλοι έφεραν όπλα, όπως μαχαίρια, λοστούς, μεταλλικούς σωλήνες, γκλοπ, ένα δρεπάνι κι ένα μαχαίρι τύπου karambit, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με μάσκες, λαιμουδιέρες, κουκούλες, σκούφους και κράνη, ενώ κάποιοι άφησαν τα κινητά τους τηλέφωνα στον σύνδεσμο για να μην καταστεί εφικτός ο εντοπισμός τους και κάποιοι άλλοι τα απενεργοποίησαν καθ' οδόν.

«Τι ομάδα είστε;»

Δεκαεπτά λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Φεβρουαρίου, οι δράστες εντοπίζουν τον 19χρονο Άλκη και άλλα τέσσερα άτομα από την παρέα του, που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στα σκαλιά πολυκατοικίας επί της οδού Θ. Γαζή 18 και συζητούσαν. Έχοντας ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στη μέση του δρόμου, κάποιοι πλησίασαν τα ανυποψίαστα θύματα, απευθύνοντάς τους την ερώτηση: «τι ομάδα είστε;». Όταν εκείνοι απάντησαν -και χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε λεκτική αντιπαράθεση- οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, έχοντας βγει ο ένας μετά τον άλλο από τα οχήματα, άρχισαν να τους επιτίθενται αιφνιδιαστικά, βιαιοπραγώντας και χτυπώντας τους με σφοδρότητα με τα όπλα που έφεραν πάνω τους, με γροθιές και λακτίσματα.

Οι πέντε νεαροί έτρεξαν προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη μανία των δραστών, αλλά μόνο δύο εξ αυτών τα κατάφεραν εξαρχής κι ένας ακόμη στη συνέχεια, αφού όμως πρώτα δέχθηκε χτύπημα με δρεπάνι, το οποίο τού προκάλεσε βαθύ θλαστικό τραύμα και προκλήθηκε αιμορραγία. Αντίθετα, ο Άλκης κι ένας ακόμη νεαρός για πάνω από ένα λεπτό δέχονταν συνεχόμενα χτυπήματα, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο.

«Μη με χτυπάτε άλλο, βοήθεια, δεν μπορώ, πονάω»

«Ο Άλκης ήταν αρχικά όρθιος πάνω στα σκαλιά της πολυκατοικίας και από τα χτυπήματα, από τα στειλιάρια, τους λοστούς, τα γκλομπ και τις γροθιές έπεσε στο πεζοδρόμιο, δίπλα στα σκαλιά... Στο σημείο αυτό, οι κατηγορούμενοι τού κατάφεραν τα επανειλημμένα και σφοδρά πλήγματα με τα μαχαίρια και το δρεπάνι, τα οποία τού προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία, όπως επίσης με λακτίσματα», αναφέρεται στο βούλευμα, με τον άτυχο 19χρονο να τους εκλιπαρεί να σταματήσουν, φωνάζοντας: «Μη με χτυπάτε άλλο» και «βοήθεια, δεν μπορώ πονάω». Οι δράστες σταμάτησαν μόνο όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία κάποιων ατόμων που κρατώντας αντικείμενα τους πλησίασαν, οπότε επέστρεψαν στα αυτοκίνητά τους και εξαφανίστηκαν, επιστρέφοντας είτε στον παραπάνω σύνδεσμο είτε στα σπίτια τους.

Η αιτία θανάτου

Ο θάνατος του Άλκη Καμπανού επήλθε στις 12.20 μετά τα μεσάνυχτα, και, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστού Λήδας Κοβάτση, αποδόθηκε στον συνδυασμό των θανατηφόρων κακώσεων στα κάτω άκρα (αιμορραγούσε ακατάσχετα από το πόδι) και τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο τραυματισμένος νεαρός, ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει τον 19χρονο, δέχθηκε αλλεπάλληλα τραύματα (στα πόδια, στον θώρακα και στο κεφάλι), ενώ ο θάνατός του αποτράπηκε λόγω της γερής του κράσης και της έγκαιρης διακομιδής του στο νοσοκομείου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, όπως αναφέρεται στο βούλευμα.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι (κρατούνται προσωρινά σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα όλης της χώρας) πήραν αποστάσεις από τη δολοφονία του Άλκη, ενώ στην ίδια γραμμή αναμένεται να κινηθούν και τώρα.

Μπορεί κάποιοι εξ αυτών να παραδέχθηκαν ότι ήταν στην επίθεση, αλλά περιορίζουν τη συμμετοχή τους στους τραυματισμούς των δύο φίλων του 19χρονου και κανείς δεν παραδέχεται ότι χτύπησε ή μαχαίρωσε τον θανόντα.

Η στάση της πλευράς της οικογένειας του Άλκη

Οι γονείς του αδικοχαμένου φοιτητή θα παρασταθούν στη δίκη ως πολιτικώς ενάγοντες (προς υποστήριξη της κατηγορίας), ζητώντας τη δικαίωση του γιου τους. Σε δημόσιες εμφανίσεις τους έστειλαν κατ' επανάληψη μήνυμα κατά της οπαδικής βίας, εκφράζοντας την ελπίδα να κλείσει ο κύκλος του οπαδικού αίματος και ο Άλκης να είναι το τελευταίο θύμα.

Μάλιστα, ο πατέρας του είχε προτείνει τη διεξαγωγή φιλικής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης ανάμεσα στην ομάδα που υποστήριζε ο γιος του, τον Άρη, με αντίπαλο τον συμπολίτη ΠΑΟΚ (υποστηρικτές του οποίου είναι οι κατηγορούμενοι), παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων, προκειμένου να σταλεί μήνυμα αγάπης προς όλες τις κατευθύνσεις.

Η δίκη σε αριθμούς και πόσο εκτιμάται πως θα διαρκέσει

Η δίκη ξεκινάει 352 ημέρες μετά την τέλεση του εγκλήματος, ενώ το παραπεμπτικό βούλευμα αριθμεί 182 σελίδες. Ο κατάλογος των μαρτύρων κατηγορίας περιλαμβάνει 26 πρόσωπα, ανάμεσά τους ιατροδικαστές, αστυνομικοί, οι γονείς του 19χρονου, οι φίλοι του που δέχθηκαν την επίθεση κ.ά.

Εκτός από τους μάρτυρες τού κατηγορητηρίου θα εξεταστούν άλλοι τόσοι ως υπεράσπισης. Στα έδρανα των δικηγόρων, εκτός από την ομάδα υποστήριξης της κατηγορίας, θα καθίσουν περισσότεροι από 25 υπερασπιστές των κατηγορουμένων, καθώς καθένας εξ αυτών θα εκπροσωπείται από δύο, ακόμη και τρεις, συνηγόρους.

Αρκετές δεκάδες είναι τα αναγνωστέα έγγραφα, μεταξύ αυτών βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του εγκλήματος, την προβολή των οποίων θα ζητήσουν οι δικηγόροι της υπεράσπισης προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής θέση του καθένα κατηγορούμενου στο αιματηρό επεισόδιο.

Η διάρκεια της δίκης είναι άγνωστη και θα εξαρτηθεί από τη συχνότητα των συνεδριάσεων. Δικηγόροι από την πλευρά της υπεράσπισης, με τους οποίους μίλησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξέφρασαν την εκτίμηση ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 30 συνεδριάσεις, προσδιορίζοντας το πέρας της δίκης σε 3 με 4 μήνες.

Μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Ενόψει της προγραμματισμένης για αύριο έναρξης της δίκης, η αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα για τη διαφύλαξη της ομαλότητας τόσο εντός όσο και εκτός των δικαστηρίων. Ήδη έχει ανακοινωθεί από την Τροχαία ότι η οδός 26ης Οκτωβρίου (μπροστά από το Μέγαρο) θα παραμείνει κλειστεί από τις 6 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι.

Τις τελευταίες μέρες, οπαδοί του Άρη απηύθυναν κάλεσμα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια ενόψει της έναρξης της δίκης προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του 19χρονου Άλκη.

