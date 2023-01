Παράξενα

Ηράκλειο: “Επική” δικαιολογία γιατί άργησε να πάει στη δουλειά

Κινητοποίησε την Αστυνομία, κατήγγειλε κλοπή, έμπλεξε έναν ταξιτζή και στο τέλος παραδέχτηκε ότι απλά είχε αργήσει να πάει στη δουλειά και φοβόταν την κατσάδα...

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο όταν μία γυναίκα για να γλιτώσει την… κατσάδα από την δουλειά της καθώς είχε αργοπορήσει προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία ότι δήθεν την έκλεψε ταξιτζής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή όταν η 27χρονη έχοντας καθυστερήσει σημαντικά να πάει στη δουλειά της προφασίστηκε πως την έκλεψε ο οδηγός ταξί. Μάλιστα, όπως ανέφερε στην καταγγελία της εκείνη την ημέρα πήγε στην πλατεία Κορνάρου και πήρε ένα ταξί με τον οδηγό – όπως ανέφερε – να της παίρνει την τσάντα και να την αφήνει στη μέση του δρόμου. Η ίδια δεν δίστασε να αναφέρει πως στην τσάντα της υπήρχαν 200 ευρώ σε μετρητά.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες ωστόσο από την πρώτη στιγμή υπήρχε κάτι στο ύφος της κοπέλας που δεν τους έπεισε.

Τελικά κατά την προανάκριση διαπίστωσαν πως η καταγγελία ήταν ψευδής καθώς όλα όσα ανέφερε δεν επιβεβαιώνονταν από τα βίντεο που συγκέντρωσαν από κλειστά κυκλώματα επιχειρήσεων της περιοχής της πλατείας Κορνάρου.

Έτσι, μετά από πιέσεις, η 27χρονη ομολόγησε πως η καταγγελία που έκανε δεν ήταν ρεαλιστική λέγοντας πως προχώρησε σε αυτή τη δικαιολογία για να γλιτώσει την… κατσάδα από τη δουλειά της αλλά και από πιθανά προβλήματα που θα είχε στο σπίτι της.

Πλέον, η 27χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη για ψευδή καταγγελία.

