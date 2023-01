Κοινωνία

Μοσχάτο: Η 47χρονη βιντεοσκόπησε με το κινητό της τη συνάντηση με τον 50χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα βίντεο από το κινητό της 47χρονης. Τι αναφέρουν οι αρχές.

Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις κινήσεις της 47χρονης στο Μοσχάτο. Περπατάει στη γειτονιά και ψάχνει να βρει το σπίτι του συμβούλου επενδύσεων. Πιάνει την κουβέντα με ένα κάτοικο για να βρει τον 50χρονο λογιστή που αργότερα βρέθηκε νεκρός.

Όπως ανέφερε γείτονας, "Έρχεται μία κυρία με ρωτάει που είναι η οδός Γράμμου και αν ξέρω κάποιον κύριο … Φεύγοντας την ακούω να μου λέει ‘’πάρε τηλέφωνο την αστυνομία, θα τον σκοτώσω τον π...’’

Η γυναίκα φέρεται να είχε δώσει περίπου 90.000 ευρώ στον 50χρονο για να τα επενδύσει. Διαμαρτυρόταν καθώς θεωρούσε ότι την είχε εξαπατήσει και πήγε στο σπίτι του. Σύμφωνα με την αστυνομία αποπειράθηκε να τον στραγγαλίσει και στη συνέχεια τον παρότρυνε να αυτοκτονήσει.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος της 47χρονης για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Από την έρευνα που έχουν κάνει έχουν διαπιστώσει ότι το θύμα είχε οικονομικές διαφορές και με άλλα άτομα. Η 47χρονη, έλαβε προθεσμια για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Μάλιστα, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περασμένο Σάββατο υπήρξε περιστατικό βίας στο γραφείο του 50χρονου στην Καλλιθέα.

Η 47χρονη μαζί με άτομα που είχαν εμπιστευτεί χρήματα στον 50χρονο, πήγαν στο γραφείο του και αφού λογομάχησαν, τον χτύπησαν με την αστυνομία να επεμβαίνει, ωστόσο, αυτό που προκάλεσε εντύπωση στις Αρχές είναι ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν κατέθεσε μήνυση. Ούτε ο χτυπημένος 50χρονος αλλά ούτε και οι εξαπατημένοι επενδυτές.

Σε ότι αφορά το τελευταίο επεισόδιο, οι αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο από το κινητό της 47χρονης, στο οποίο η γυναίκα έχει βιντεοσκοπήσει τη συνομιλία της με τον 50χρονο, αρχικά σε ήρεμο κλίμα και εν συνεχεία με μεγάλη ένταση, ωστόσο δεν έχει καταγραφεί η σκηνή κατά την οποία ο 50χρονος πλησιάζει την αυτοσχέδια αγχόνη που είχε δημιουργήσει με τη ζώνη του και κρεμάστηκε με την 47χρονη, να ομολογεί ότι πάνω στα νεύρα της κλώτσησε την καρέκλα, με αποτέλεσμα ο 50χρονος να βρει τραγικό θάνατο.

Επίσης η Αστυνομία ψάχνει να βρει που βρίσκονται τα χρήματα που φέρεται να είχε λάβει ο 50χρονος, οποίος, σύμφωνα με την 47χρονη, υποστήριζε ότι τα πήρε η γυναίκα του και εξαφανίστηκε.

Ο κ. Καλλιακμάνης μιλώντας στο "Πρωινό' ανέφερε μεταξύ άλλων πως "δεν υπάρχουν ενδείξεις για συνεργό".

Άφαντη η γυναίκα του 50χρονου

Η σύζυγος του 50χρονου από το Μοσχάτο παραμένει άφαντη, με την αστυνομία να την ψάχνει προκειμένου να δώσει κατάθεση. Ο 50χρονος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του "Πρωινό" είχε πει πριν χάσει τη ζωή του, πως η σύζυγός του πήρε τα χρήματα και πήγε σε γειτονική χώρα από την οποία κατάγεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Ακριβά ρολόγια και κουτιά Βιάγκρα στο κρησφύγετο του “αρχινονού” της μαφίας

Australian Open – Σάκκαρη: Με ανατροπή στην 3o γύρο

Μοσχάτο – απαγχονισμός: Αρνείται την ανθρωποκτονία η 47χρονη