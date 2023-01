Αθλητικά

Australian Open - Τσιτσιπάς: Με άνεση πέρασε στον 3ο γύρο

Εύκολη νίκη για τον Έλληνα τεννίστα κόντρα στον Αυστραλό Ρίκι Χιτζικάτα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίστασης στον Ρίνκι Χιτζικάτα και πήρε με άνεση το εισιτήριο για τον 3ο γύρο του Australian Open. Ο Ελληνας πρωταθλητής, που είναι στο Νο 3 του ταμπλό στο τουρνουά της Μελβούρνης, «καθάρισε» σε μία ώρα και 32 λεπτά με 6-3, 6-0, 6-2 τον 21χρονο Αυστραλό (Νο 169 στην παγκόσμια κατάταξη) και συνεχίζει την πορεία του στο πρώτο γκραν σλαμ του 2023.

Το πρώτο σετ ήταν σχετικά ισορροπημένο, αλλά ο Τσιτσιπάς εκμεταλλεύθηκε τη μία και μοναδική ευκαιρία που του δόθηκε, έκανε το break στο έκτο γκέιμ και στη συνέχεια κράτησε απλά το σερβίς του μέχρι το 6-3. Στο δεύτερο σετ ο Ελληνας τενίστας ξεκίνησε με break, στο αμέσως επόμενο γκέιμ έσωσε τρία break points και από κει και πέρα ο νεαρός Αυστραλός... κατέρρευσε και παραδόθηκε αμαχητί (6-0). Ο Χιτζικάτα προσπάθησε να επανέλθει στο παιχνίδι, προηγήθηκε 2-1 στο τρίτο σετ και είχε διπλό break point. Ομως ο Τσιτσιπάς, όχι μόνο κράτησε το σερβίς του, αλλά αμέσως μετά «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του και στο υπόλοιπο του αγώνα έχασε μόλις ένα πόντο...

Στον 3ο γύρο, ο «Στεφ» θα κληθεί να υπερβεί ένα... ολλανδικό εμπόδιο, καθώς θα αντιμετωπίσει τον νικητή της -εν εξελίξει- αναμέτρησης, μεταξύ του Ταλόν Γκρίκσπουρ (Νο 61 στον κόσμο) και του Μπότικ φαν ντε Τσάντσουλπ (Νο 34).

