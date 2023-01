Life

“Παγιδευμένοι”: sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθηλωτικό είναι το αποψινό επεισόδιο της σειράς "Παγιδευμένοι" στον ΑΝΤ1.

Μια δυνατή ιστορία ξετυλίγει και πάλι το νήμα της για να μας παγιδεύσει στην καταιγιστική πλοκή της.

Οι «Παγιδευμένοι», που αγαπήθηκαν και συζητήθηκαν πολύ, επιστρέφουν με νέα καθηλωτικά επεισόδια. Απόψε στις 22:00 θα κόψουν και πάλι την ανάσα μας, με ακόμα περισσότερες αλήθειες, ακόμα περισσότερα διλήμματα, ακόμα περισσότερα λάθη.

Οι αποκαλύψεις που θα βγουν στο φως θα ανατρέψουν τα πάντα…





«Αν θέλεις να εκδικηθείς, καλύτερα να σκάψεις δύο τάφους»

Κομφούκιος

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Άννα και ο Δημήτρης έρχονται και πάλι κοντά χάρη σε μια σειρά γεγονότων, που θα επηρεάσουν τους ίδιους, αλλά και τους δικούς τους ανθρώπους.

Ο Άγγελος βρίσκεται αναίσθητος στο κελί του. Κι ενώ ο χρόνος που έχει δώσει σε όλους για τις αποκαλύψεις εκπνέει, το σχέδιό του φαίνεται να ναυαγεί. Ή μήπως όχι; Ο Γεράσιμος είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να σώσει τον Θοδωρή. Η Λίνα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η Άννα φέρνει την Κλειώ προ των ευθυνών της για τη βοήθεια που έχει προσφέρει ως τώρα στον Άγγελο κι εκείνη βρίσκεται πια αντιμέτωπη με τον εαυτό της. Η Κατερίνα φεύγει από το σπίτι του Σταύρου, με τη βοήθεια του Μάρκου. Ο Δημήτρης αποκαλύπτει στον Σταύρο τη λίστα με τα ονόματα των ανθρώπων που εκβιάζει ο Άγγελος. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την κατάσταση του Άγγελου;

Τα κίνητρα όλων για να μην πραγματοποιήσει ο Άγγελος το σχέδιό του, τους καθιστούν ύποπτους για τις απρόσμενες εξελίξεις. Φαίνεται πως ήρθε και πάλι η ώρα να συνεργαστούν Άννα, Δημήτρης, Ανδρέας και Σταύρος. Θα ναυαγήσει το σχέδιο του Άγγελου ή θα τους καταστρέψει, τελικά, όλους;

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου , ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

η Ντίνα Μιχαηλίδου Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Ναύπλιο: γκέι ζευγάρι καταγγέλει εστιατόριο για ομοφοβική συμπεριφορά

Φάρσαλα: θρίλερ με τον θάνατο νηπίου

Ουκρανία - πτώση του ελικοπτέρου: Βίντεο από τον “βομβαρδισμένο” παιδικό σταθμό









Gallery