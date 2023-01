Κόσμος

Πολική αρκούδα σκότωσε γυναίκα και παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη τραγωδία στην Αλάσκα. Νεκροί δύο άνθρωποι από επίθεση πολικής αρκούδας.

Μία γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν αφού δέχτηκαν επίθεση από μια πολική αρκούδα, σε μια απομονωμένη κοινότητα στα δυτικά παράλια της Αλάσκας, ένα γεγονός εξαιρετικά σπάνιο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η αρκούδα μπήκε στο Ουέιλς, ένα παραθαλάσσιο χωριό αυτοχθόνων στον Βερίγγειο Πορθμό και «καταδίωξε πολλούς κατοίκους», όπως ανέφερε η αστυνομία. «Επιτέθηκε και σκότωσε μια γυναίκα και ένα αγόρι» και στη συνέχεια την σκότωσε ένας κάτοικος της περιοχής.

Αστυνομικοί και ειδικοί θα μεταβούν επί τόπου «όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες», πρόσθεσε η πολιτειακή αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Η Anchorage daily news, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Αλάσκας, ανέφερε ότι η τελευταία θανατηφόρα επίθεση πολικής αρκούδας στην Πολιτεία έγινε το 1990. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Polar bear international μεταξύ 1870-2014 έχουν καταγραφεί συνολικά 73 επιθέσεις και σε αυτές έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι. Η συχνότητα των επιθέσεων ωστόσο αυξάνεται.

Στην Αλάσκα οι πολικές αρκούδες ζουν αποκλειστικά στον απώτατο βορρά και τα δυτικά παράλια της Πολιτείας. Η κλιματική αλλαγή, εξαιτίας της οποίας λιώνουν οι παγονησίδες, το φυσικό περιβάλλον των πολικών αρκούδων, απειλεί το είδος αυτό με εξαφάνιση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στον Κηφισό: Γέμισε ο δρόμος με πορτοκάλια - Προβλήματα στην κυκλοφορία (εικόνες)

Συνάντηση Μπλίνκεν - Τσαβούσογλου: “Μαύρος καπνός” για τα F-16 και γκρίνια για την Ελλάδα

Πέθανε η αδελφή του Οικουμενικού Πατριάρχη (εικόνες)