Σεισμός στο Ιράν: Τραυματίες και ζημιές από την ισχυρή δόνηση (εικόνες)

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και εκατοντάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές από τον ισχυρό σεισμό των 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από σεισμό στο βορειοδυτικό Ιράν κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, δήλωσαν επίσημες πηγές.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 13:38 τοπική ώρα (12:08 ώρα Ελλάδας) με μέγεθος 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (USGS) και εστιακό βάθος 10 χλμ. Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) έδωσε μέγεθος του σεισμού στους 5,6 βαθμούς ενώ το Σεισμολογικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης κατέγραψε μέγεθος 5,4 βαθμών Ρίχτερ και εστιακό βάθος 12 χλμ.

Τουλάχιστον «70 άνθρωποι τραυματίστηκαν» τρέχοντας να ξεφύγουν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους.

2. Khoy #earthquake has caused 7 aftershocks with different intensities, and people have run out into the streets. #Iran pic.twitter.com/ntnEf0DqLf — Iran News Update (@IranNewsUpdate1) January 18, 2023

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στο Χόι, μια πόλη στην επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν στα σύνορα με την Τουρκία.

Περισσότερα από 300 σπίτια σε 15 χωριά υπέστησαν ζημιές, πρόσθεσε η κρατική τηλεόραση.

Μεγάλα τεκτονικά ρήγματα διασταυρώνονται στο Ιράν, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλοί καταστροφικοί σεισμοί.

