Ισχυρός σεισμός στο Ιράν

Μεγάλα τεκτονικά ρήγματα διασταυρώνονται στο Ιράν, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλοί καταστροφικοί σεισμοί.

Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στην πόλη Χόι στην επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν.

Μέχρι στιγμής τα ιρανικά μέσα δεν έχουν αναφέρει θύματα.

