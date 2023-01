Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ “σκόρπισε” τον Πανσερραϊκό και “βλέπει” 4αδα

Άνετη νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού στον πρώτο προημιτελικό στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Με το... ενάμισι πόδι στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας βρίσκεται πλέον η ΑΕΚ, μετά την άνετη νίκη της επί του Πανσερραϊκού με 3-0, στον πρώτο προημιτελικό που διεξήχθη στην «OPAP Arena» και περιμένει πλέον να μάθει τον... αντίπαλό της στους «4», απ’ το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη.

Τα γκολ των Μάνταλου, Λιβάι Γκαρσία και Πινέδα στο δεύτερο ημίχρονο έκαναν τη... διαφορά για τους «κιτρινόμαυρους», σε ένα ματς όπου ο Ματίας Αλμέιδα είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει 9 απ’ τους 11 παίκτες που χρησιμοποίησε την Κυριακή (15/1) στο ματς με τον Παναιτωλικό (ξεκίνησαν βασικοί μόνο οι Πινέδα και Χατζισαφί).

Η ΑΕΚ είχε διάθεση, αλλά δεν δημιούργησε πολλές μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, παρότι ο Πάολο Φερνάντες είχε «κέφια». Οι μικροευκαιρίες των Τσούμπερ (4’, άουτ), Φερνάντες (7’, άουτ) και Μάνταλου (23, πλασέ μπλόκαρε ο Γιαννίκογλου) δεν έβαλαν δύσκολα στους φιλοξενούμενους, που είδαν τον Γιαννίκογλου να κάνει άλλη μία σπουδαία επέμβαση στο πλασέ του Μάνταλου στο 40’.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος για να πάρει αυτό που ήθελε κι άνοιξε το σκορ στο 55’ με τον Πέτρο Μάνταλο. Μετά από ωραία κίνηση και σουτ του Πινέδα, ο Γιαννίκογλου απέκρουσε στη γωνία του κι ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ακολούθησε τη φάση κι έκανε από κοντά το 1-0.

Η ΑΕΚ συνέχισε με το πόδι στο... γκάζι για να βρει άλλο ένα γκολ και να «καθαρίσει» την πρόκριση, χάνοντας άλλη μία σημαντική ευκαιρία με τον Τσούμπερ ο οποίος σούταρε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Στο 67’ οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν και σε δεύτερο γκολ, όταν από γύρισμα του Αραούχο και κακό διώξιμο των στόπερ του Πανσερραϊκού, ο Χατζισαφί έστρωσε την μπάλα στον Λιβάι Γκαρσία που έκανε το 2-0 σαν σε... προπόνηση.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο οι γηπεδούχοι έχασαν άλλες τρεις πολύ καλές ευκαιρίες με τους Άμραμπατ (76’), Αραούχο (77’) και Ρότα (80’ πλασέ μετά από «τσαφ» των στόπερ, πάνω από τα δοκάρια), με τον Πινέδα να βάζει το... κερασάκι στην τούρτα στο 89’, κάνοντας το 3-0 έπειτα απ’ την ασίστ του Λιβάι Γκαρσία.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Γιανναράκης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ραντόνια (68’ Ρότα), Μήτογλου, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Φράνσον (61’ Άμραμπατ), Πινέδα, Τσούμπερ (62’ Αραούχο), Φερνάντες (61’ Γιόνσον), Μάνταλος, Φαν Βέερτ (56’ λ. τρ. Λιβάι Γκαρσία).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Παύλος Δερμιτζάκης): Γιαννίκογλου, Γιανναράκης, Παντεκίδης, Δεληγιαννίδης, Πεταυράκης (61’ Λυμπεράκης), Κολομπίνο (66’ Ανάκογλου), Θυμιάνης, Μούργος, Στίνα (77 Αλί Μπάμπα), Κανίς (61’ Σοφιανός), Κατσαντώνης (66’ Μπαΐροβιτς).

