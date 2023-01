Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη και πήρε προβάδισμα

Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τους "4" του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ιστορία επαναλήφθηκε στο Φάληρο, όπου ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη για δεύτερη φορά σε τρεις ημέρες, με το ίδιο σκορ (1-0), μόνο που αυτή τη φορά ο αγώνας ήταν στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η πειραϊκή ομάδα, που έπαιξε με αρκετούς αναπληρωματικούς, απόκτησε λοιπόν ένα προβάδισμα πρόκρισης για τους «τέσσερις» της διοργάνωσης ενόψει της ρεβάνς στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με την ομάδα που θα προκριθεί να αντιμετωπίζει κατά πάσα πιθανότητα την ΑΕΚ, που είχε νικήσει νωρίτερα με 3-0 τον Πανσερραϊκό.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με πίεση από ψηλά για να δυσκολέψουν πρώτη πάσα και κυκλοφορία και ήταν επικίνδυνοι στα πρώτα λεπτά με το πρέσινγκ που άσκησαν, ενώ στο 16΄ ακυρώθηκε γκολ του Ιτούρμπε, με τον διαιτητή πάντως να έχει σφυρίξει νωρίτερα καταλογίζοντας οφσάιντ στον Καμαρά.

Στο 19΄ σε γέμισμα του Μαντσίνι η κεφαλιά-ψαράκι του Ιτούρμπε έφυγε λίγο άουτ. Τελικά το σκορ στο «Γ. Καραϊσκάκης» άνοιξαν στο 30΄ οι γηπεδούχοι με τον Γκάρι Ροντρίγκες, αλλά το... μισό γκολ ανήκε στον Ανδρούτσο που με εξαιρετική προσπάθεια από αριστερά έβγαλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι δίνοντας την ευκαιρία στον συμπαίκτη του για το 1-0 με εν κινήσει πλασέ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τη δεύτερη ευκαιρία τους στο 56΄, με την μπάλα να κοντράρει σε σουτ του Χουάνγκ και να φτάνει στον Ελ Αραμπί που εκτέλεσε, αλλά ο Κουέστα απέκρουσε.

Ο Άρης είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ισοφάριση σε ένα δίλεπτο, αλλά η τύχη δεν ήταν μαζί του στην πρώτη. Στο 79ο λεπτό ο Γκρέι πέρασε με άνεση τον Ντόη και γύρισε για τον Καμάτσο που πρόλαβε να κάνει την προβολή, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Τζολάκη. Στο 80΄ και σε εκτέλεση φάουλ του Πάλμα ο Μπράμπετς έπιασε από πλάγια (αριστερά) θέση την κεφαλιά, με τον νεαρό τερματοφύλακα να αποκρούει σε κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους έγιναν επικίνδυνοι στο 85΄, όταν στη σέντρα του Ροντινέι ο Μπακαμπού έκανε την προβολή και ο Κουέστα απέκρουσε, ενώ στο 89΄ και σε φάση-καρμπόν με εκείνη που είχε αποφέρει το γκολ του Μασούρα στον αγώνα πρωταθλήματος την Κυριακή ήταν ο Μπουχαλάκης που έπιασε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Ο διεθνής μέσος έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία στο πρώτοι λεπτό των καθυστερήσεων, όταν σε μια έξοχα οργανωμένη επίθεση δέχθηκε την ασίστ του Μασούρα και απέναντι στον Κουέστα έκανε ένα άψυχο πλασέ στέλνοντας την μπάλα πάνω του, με το 1-0 να μένει ως το τέλος αφού το σουτ του Καμάτσο στο 90΄+6 έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τζολάκη.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τιάγκο Μαρτίνς (Πορτογαλία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Βρουσάι, Ροντινέι

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Τζολάκης, Ρέτσος, Ντόη, Ανδρούτσος (64΄ Ρέαμπτσιουκ), Βρουσάι, Σαμασέκου, Ίνμπομ Χουάνγκ, Κασάμι (64΄ Χάμες Ροντρίγκες), Μασούρας, Γκάρι Ροντρίγκες (69΄ Ροντινέι), Ελ Αραμπί (69΄ Μπακαμπού)

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπάτζο (46΄ Εμπακατά), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μαζικού, Νταρίντα, Ματέο Γκαρσία (46΄ Καμάτσο), Ετέμπο, Μαντσίνι, Ιτούρμπε (65΄ Πάλμα), Αμπουμπακάρ Καμαρά (35΄ Γκρέι)

