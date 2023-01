Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: Οι κατηγορίες της Τουρκίας για την Ελλάδα υπερβαίνουν τη λογική

Πως σχολιάζουν κύκλοι του ΥΠ.ΕΞ, τις πρόσφατες αναφορές Τούρκων αξιωματούχων περί αποστρατικοποίησης νήσων και προκλητικών ελληνικών ενεργειών.

Οι κατηγορίες που εξαπολύει η Τουρκία κατά της Ελλάδας ξεπερνούν κάθε όριο λογικής και δεν πείθουν τη διεθνή κοινότητα, τονίζουν διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας τις πρόσφατες αναφορές Τούρκων αξιωματούχων περί αποστρατικοποίησης νήσων και προκλητικών ελληνικών ενεργειών.

"Οι πρόσφατες αναφορές Τούρκων αξιωματούχων περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών αποτελούν μια επανάληψη των τουρκικών έωλων αιτιάσεων τις οποίες η Ελλάδα έχει επανειλημμένα απορρίψει στο σύνολό τους με σειρά από τεκμηριωμένα επιχειρήματα, τα οποία περιέχονται και στις σχετικές επιστολές, που έχουν αποσταλεί στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ", αναφέρουν οι διπλωματικές πηγές.

Και προσθέτουν, "Εξίσου απορριπτέες στο σύνολό τους είναι και οι υποτιθέμενες κατηγορίες περί «ελληνικών προκλητικών ενεργειών», οι οποίες εκτοξεύονται από μια χώρα η οποία συστηματικά χρησιμοποιεί ανοιχτά την απειλή πολέμου, αμφισβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, συνάπτει ανυπόστατα και παράνομα μνημόνια αγνοώντας το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και καθημερινά παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο και τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Οι εν λόγω κατηγορίες ξεπερνούν κάθε όριο λογικής και δεν πείθουν την διεθνή κοινότητα".

