Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Βάζουμε τέλος στα άβατα ανομίας και παραβατικότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε από το Α.Τ Ομονοίας με αφορμή την ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων της Αττικής με 600 ειδικούς φρουρούς.

Με αφορμή την ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων της Αττικής με 600 ειδικούς φρουρούς ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

«Το μέλημά μας καθημερινά στην πράξη είναι η ασφάλεια των πολιτών γι΄αυτό το λόγο βάζουμε τέλος στα άβατα ανομίας και παραβατικότητας, όπως κάναμε στην φοιτητική εστία του Ζωγράφου. Γι' αυτό το λόγο το 2022 η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε 7 χιλιάδες παράνομους μετανάστες εδώ στο λεκανοπέδιο Αττικής και τώρα τοποθετούμε 600 νέους ειδικούς φρουρούς στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής», δήλωσε ο υπουργός κατά την άφιξή του στο ΑΤ Ομονοίας.

«Η επιλογή γίνεται με βασικό κριτήριο, που είναι κενές θέσεις και που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα εγκληματικότητας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος προσθέτοντας ότι «γι΄ αυτό το λόγο ενισχύουμε ιδιαιτέρως τα τμήματα του Δήμου Αθηναίων με 160 αστυνομικούς, και το Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας, που ασφαλώς έχει πολύ μεγάλο βάρος δουλειάς και αντιμετωπίζει σημαντικά θέματα και σημαντικά προβλήματα, με 20 νέους ειδικούς φρουρούς».

Στην συνέχεια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει η ΕΛΑΣ για την ενίσχυση της ασφάλειας σημειώνοντας ότι «το αρχηγείο της ΕΛΑΣ φροντίζει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η παρουσία των αστυνομικών στους δρόμους και τις γειτονιές για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών. Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά, με σχέδιο, στηρίζουμε τους αστυνομικούς μας και κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να βελτιώνεται καθημερινά η κατάσταση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά θα έχουμε ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα».

Επιπρόσθετα ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε τα εύσημα στην ΕΛΑΣ για την χθεσινή εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Πάτρα, που ενέχεται σε υποθέσεις ληστειών, διακεκριμένων κλοπών, ναρκωτικών, κατοχής όπλων και εκρηκτικών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τις ραδιοσυχνότητες.

«Είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε το έργο της Αστυνομίας και για το λόγο αυτό θέλω να συγχαρώ την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα την Διεύθυνση Ασφαλείας της Πάτρας για την πολύ σημαντική επιτυχία», τόνισε και συνέχισε λέγοντας,«Υπάρχει σύλληψη μιας εγκληματικής ομάδας, που τα τελευταία δύο χρόνια είχε κάνει πολλές εγκληματικές πράξεις, ένοπλες ληστείες. Έχουν βρεθεί χρήματα, οπλισμός, έχει εξαρθρωθεί όλο το δίκτυο και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Θα υπάρξουν αργότερα αναλυτικά ανακοινώσεις από την Αστυνομία».

Ο κ. Θεοδωρικάκος κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο ΑΤ Ομονοίας μίλησε με τους διοικητές των υπηρεσιών που στεγάζονται στο ΑΤ, καθώς και με τα στελέχη του γραφείου ενδοοικογενειακής βίας που λειτουργεί εκεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Μαχαίρωσε τη μητέρα του παιδιού του

Τροχαίο στον Κηφισό: Γέμισε ο δρόμος με πορτοκάλια - Προβλήματα στην κυκλοφορία (εικόνες)

Λουτράκι - Ξυλοδαρμός μαθητή: Τα βαριά τραύματα και η καταγγελία για καθηγητές (βίντεο)