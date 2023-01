Υγεία - Περιβάλλον

Καβάλα: δελφίνι ξεβράστηκε σε παραλία (εικόνες)

Το άτυχο δελφίνι, φαίνεται να έπεσε θύμα των ισχυρών ανέμων που το οδήγησαν στην ακτή.

Δελφίνι μήκους περίπου δύο μέτρων έπεσε θύμα του ισχυρού νοτιά που έπνεε το βράδυ της Τετάρτης στον κόλπο της Καβάλας, με αποτέλεσμα να ξεβραστεί στην παραλία της Νέας Καρβάλης, ανατολικά της Καβάλας.

Το άτυχο θηλαστικό βρήκαν νεκρό ερασιτέχνες αλιείς της περιοχής και ενημέρωσαν αμέσως το λιμεναρχείο και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.), που εδρεύει στη Νέα Πέραμο του δήμου Παγγαίου.

Ο Άρης Χρηστίδης, τεχνολόγος γεωπόνος, εργαζόμενος στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας και υπεύθυνος για τα κητώδη θηλαστικά, που ενημερώθηκε για το περιστατικό, διευκρινίζει ότι πρόκειται για ενήλικο αρσενικό ζωνοδέλφινο, που ξεβράστηκε από τη θάλασσα την Τετάρτη.

Όπως αναφέρει, τα ζώα αυτά δεν πλησιάζουν τις ακτές και ζουν στην ευρύτερη περιοχή του θαλάσσιου κόλπου της Καβάλας και ειδικότερα πίσω από τη Θάσο. Συνήθως δεν μπλέκονται σε δίχτυα, γιατί τρέφονται στα βαθιά με θράψαλα και μικρά πελαγικά ψάρια χωρίς οικονομική αξία. Συνεπώς, όπως τονίζει, δεν έχουν λόγο να πάνε σε δίχτυα.

«Θα μπορούσα να αποκλείσω αυτόν τον λόγο θανάτου που είναι συνηθισμένος για άλλα κητώδη», υπογραμμίζει ο κ. Χρηστίδης και συνεχίζει: «Τα θηλαστικά αυτά ζουν σε μεγάλα κοπάδια, που μπορεί να απαριθμούν πάνω από 100 άτομα, μακριά από την ακτή, σε καθαρά (ολιγοτροφικά) νερά και έχουν μια ευαισθησία σε μεταδιδόμενες ασθένειες μεταξύ τους. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος θανάτου. Προφανώς το άρρωστο ζώο κουράστηκε με τον νοτιά και κατέληξε».

Σήμερα το πρωί, αρμόδια υπηρεσία του δήμου Καβάλας περισυνέλεξε το άτυχο θηλαστικό και φρόντισε για την υγειονομική ταφή του.

