Ζωγράφου: Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με μολότοφ σε άνδρες της ΔΙ.ΑΣ

Ποια είναι η οργάνωση που «υπογράφει» την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και την καταστροφή μιας υπηρεσιακής μηχανής.

Στην ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση που δέχθηκε ομάδα αστυνομικών της ΔΙΑΣ, το βράδυ της Πέμπτης 12 Ιανουαρίου στου Ζωγράφου, προχώρησε η οργάνωση «Πυρήνας Εκδίκησης "Κώστας Φραγκούλης"».

Σε μακροσκελή τους ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα που φιλοξενεί απόψεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, αναφέρονται στην επίθεση και τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτήν.

Να σημειωθεί ότι από την επίθεση ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν και σε μια μοτοσικλέτα.

