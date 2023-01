Κοινωνία

Επίθεση με μολότοφ σε άνδρες της ΔΙ.ΑΣ - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Ποια είναι η κατάσταση του αστυνομικού που τραυματίστηκε.



Επίθεση με μολότοφ κατά αστυνομικών σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21.00 το βράδυ της Πέμπτης (12/1) στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Άμεση Δράση δέχτηκε τηλεφώνημα για φθορές στο τέρμα των λεωφορείων στην οδό Γρηγορίου Αυξεντίου και όταν αστυνομικοί με τέσσερις μηχανές έσπευσαν στο σημείο, ομάδα 10 ατόμων τους πέταξαν μολότοφ.

Από την επίθεση ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν και σε μια μοτοσικλέτα.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

