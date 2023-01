Κόσμος

Ουκρανία - Μεντεβέντεφ: πιθανό το πυρηνικό χτύπημα αν χάνει η Ρωσία

Το ΝΑΤΟ και οι επικεφαλής άμυνας περίπου 50 χωρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στη Γερμανία για να πάρουν αποφάσεις ύψιστης σημασίας

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποίησε σήμερα το ΝΑΤΟ ότι μια ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία μπορεί να πυροδοτήσει πυρηνικό πόλεμο.

Από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ο Μεντβέντεφ έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί στην απειλή μιας πυρηνικής αποκάλυψης, αλλά η παραδοχή του τώρα της πιθανότητας μιας ρωσικής ήττας αποτελεί ένδειξη για το επίπεδο ανησυχιών της Μόσχας σχετικά με τις αυξημένες προμήθειες Δυτικών όπλων στην Ουκρανία.

«Η ήττα πυρηνικής δύναμης σε συμβατικό πόλεμο ίσως πυροδοτήσει πυρηνικό πόλεμο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Μεντβέντεφ, που είναι αναπληρωτής πρόεδρος στο πανίσχυρο συμβούλιο ασφαλείας του Πούτιν. «Πυρηνικές δυνάμεις ποτέ δεν έχασαν μεγάλες συγκρούσεις από τις οποίες εξαρτάται η τύχη τους», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, που ήταν πρόεδρος από το 2008 έως το 2012.

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ και οι επικεφαλής άμυνας περίπου 50 χωρών, που αναμένεται να συναντηθούν αύριο στην αεροπορική βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία για να συζητήσει τη στρατηγική και τη στήριξη στην προσπάθεια της Δύσης να νικήσει τη Ρωσία στην Ουκρανία, θα πρέπει να σκεφθούν τους κινδύνους της πολιτικής τους.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ, μακράν οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις, κατέχουν περίπου το 90% των πυρηνικών κεφαλών παγκοσμίως. Ο Πούτιν είναι αυτός που λαμβάνει την τελική απόφαση για τη χρήση τέτοιων όπλων.

Ερωτηθείς εάν τα σχόλια του Μεντβέντεφ σημαίνουν ότι η Ρωσία κλιμακώνει την κρίση σε ένα νέο επίπεδο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Όχι, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αυτό».

Ο ίδιος δήλωσε ότι τα σχόλια του Μεντβέντεφ είναι σε πλήρη συμφωνία με το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας που επιτρέπει πυρηνικό χτύπημα ύστερα από «επιθετικότητα απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία με συμβατικά όπλα όταν απειλείται η ίδια η ύπαρξη του κράτους».

Ενώ το ΝΑΤΟ έχει στρατιωτική υπεροχή σε ό,τι αφορά συμβατικά όπλα έναντι της Ρωσίας, η Ρωσία έχει πυρηνική υπεροχή έναντι της συμμαχίας στην Ευρώπη.

Η ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουκρανία έχει προκαλέσει μια από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Δύσης από την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο έχει δεσμευθεί να πολεμήσει έως ότου εκδιωχθεί και ο τελευταίος Ρώσος στρατιώτης από τη χώρα.

Η Ρωσία διαθέτει 5.977 πυρηνικές κεφαλές, ενώ οι ΗΠΑ 5.428, η Κίνα 350, η Γαλλία 290 και το Ηνωμένο Βασίλειο 225, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (FAS).

