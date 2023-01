Κόσμος

Μεντβέντεφ: ο Ιάπωνας πρωθυπουργός πρέπει να κάνει χαρακίρι

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας και σύμμαχο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πριν χρόνια θα αποτελούσε είδηση, μια δήλωση εκτός χαρακτήρα. Πλέον όμως έχει γίνει ρουτίνα, στη "γωνία" της επικαιρότητας.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται να άφησε στο παρελθόν την μετριοπάθεια του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, με τις ακραίες του δηλώσεις και τον εμπρηστικό τόνο του να εντάσσονται εντός ενός νέου προφίλ, αυτό του "γερακιού" με τον ίδιο να πλασιώνει τη ρωσική εισβολή με όρους Αποκάλυψης και θρησκευτικούς όρους, αναφερόμενος στους Ουκρανούς με χαρακτηρισμούς όπως «κατσαρίδες» σε μια ρητορική που το Κίεβο λέει ότι έχει ανοιχτά γενοκτονικό χαρακτήρα.

Μέσα σε αυτή την νέα μονοτονία των ακραίων δηλώσεων, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, αγαστός σύμμαχος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, διάλεξε χθες ένα νέο στόχο για να επιτεθεί: Τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα. Αιτία ή αφορμή; Η «επαίσχυντη» υποταγή του στις ΗΠΑ όπως την χαρακτήρισε, προτρέποντας τον Ιάπωνα πρωθυπουργό να κάνει χαρακίρι.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον χθες Σάββατο, μια μέρα μετά τη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την Παρασκευή, ο Κισίντα δεν έκανε καμία αναφορά στο σχόλιο του Μεντβέντεφ.

Τα πυρά Μεντβέντεφ έγιναν μετά τη συνάντηση Κισίντα - Μπάιντεν, μετά την οποία οι δύο ηγέτες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση λέγοντας: «Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε χρήση πυρηνικού όπλου από τη Ρωσία στην Ουκρανία θα ήταν μια πράξη εχθρότητας κατά της ανθρωπότητας και αδικαιολόγητη με κάθε έννοια».

Παράλληλα χθες, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός τόνισε ότι η σύνοδος κορυφής της G7 που θα γίνει στη Χιροσίμα τον Μάιο θα πρέπει να επιδείξει ισχυρή βούληση για την υποστήριξη της διεθνούς τάξης και του κράτους δικαίου μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Μεντβέντεφ είπε ότι η δήλωση για τα πυρηνικά δείχνει «παράνοια» κατά της Ρωσίας και ότι αυτή «προδίδει τη μνήμη εκατοντάδων χιλιάδων Ιαπώνων που κάηκαν από την πυρηνική επίθεση κατά της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι» - μια αναφορά στις ατομικές βόμβες που έριξαν οι ΗΠΑ στην Ιαπωνία για να την εξαναγκάσουν να παραδοθεί στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Αντί να απαιτήσει τη μετάνοια των ΗΠΑ για αυτό, ο Κισίντα έδειξε ότι είναι «απλώς ένας υπάλληλος υπηρεσίας των Αμερικανών».

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας τόνισε ότι μια τέτοια ντροπή θα μπορούσε να ξεπλυθεί μόνο με seppuku - χαρακίρι- του Ιάπωνα πρωθυπουργού σε μια συνεδρίαση του ιαπωνικού υπουργικού συμβουλίου μετά την επιστροφή του Κισίντα.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Μεντβέντεφ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η ανάμιξη της Δύσης στον πόλεμο μπορεί να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Όμως ενώ ο Πούτιν δηλώνει ότι ο κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου αυξάνεται, ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει ότι η Μόσχα δεν έχει «τρελαθεί» και ότι βλέπει το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο ως καθαρά αμυντικό αποτρεπτικό μέσο.

