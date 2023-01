Πολιτική

Ανδρέας Πάτσης: Άρση ασυλίας με ομόφωνη απόφαση

Για δύο αδικήματα κατηγορείται ο βουλευτής Ανδρέας Πάτσης, ο οποίος ζήτησε και ο ίδιος την άρση της ασυλίας του.

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή Ανδρέα Πάτση αποφάσισε ομόρφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Ο Ανδρέας Πάτσης, κατηγορείται για δύο αδικήματα, της ελλιπούς και ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και για συμμετοχή κατ΄εξακολούθηση σε εταιρίες της αλλοδαπής (νόμος του 2016).

Με επιστολή του προς την Επιτροπή και ο ίδιος ο Πάτσης ζήτησε την άρση της ασυλίας του.

