Ανδρέας Πάτσης: Άρση της βουλευτικής του ασυλίας ζητά ο εισαγγελέας Εφετών

Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Ανδρέα Πάτση ζητεί ο Εισαγγελέας για το Πόθεν Έσχες. Στη Βουλή διαβιβάζεται ο φάκελος.

Αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Ανδρέα Πάτση αποστέλλουν οι εισαγγελικές Aρχές στη Βουλή.

Ο εισαγγελέας Εφετών αρμόδιος για θέματα Πόθεν Έσχες, Χαράλαμπος Τζώνης, ζητεί να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Ανδρέα Πάτση, προκειμένου να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για ελλιπείς και ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός μέσα σε ένα δεκαήμερο μελέτησε το φάκελο που του διαβίβασε η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής και έκρινε ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του ανεξάρτητου βουλευτή.

Ο σχετικός φάκελος άμεσα μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αποστέλλεται στη Βουλή.

