ΠΑΟΚ - Νάρεϊ: Θύμα ληστείας ο ποδοσφαιριστής

Διάρρηξη στο σπίτι του παίκτη του ΠΑΟΚ έκαναν άγνωστοι. Τα κλοπιμαία.

Θύμα κλοπής έπεσε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Κάλεντ Νάρεϊ. Άγνωστοι εισέβαλαν το βράδυ της Τρίτης 17 Ιανουαρίου στο σπίτι του στην περιοχή Θέρμης-Πανοράματος και όπως κατήγγειλε η σύζυγός του στις αστυνομικές αρχές πήραν χρήματα και επώνυμα αξεσουάρ, αξίας άνω των 50.000 ευρώ.

Την κλοπή ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

