Άλεκ Μπάλντουιν: Βαριές κατηγορίες για τον θάνατο της κινηματογραφίστριας

Αποδόθηκαν οι κατηγορίες κατά του ηθοποιού που σκότωσε την οπερατέρ κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στο Νέο Μεξικό.

Εισαγγελέας του Νέου Μεξικού απήγγειλε σήμερα την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας σε βάρος του ηθοποιού Άλεκ Μπάλντουιν και της οπλουργού Χάνα Γκουτιέρες-Ριντ, σχετικά με τον πυροβολισμό που προκάλεσε τον θάνατο της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» τον Οκτώβριο του 2021.

Από το γραφείο της εισαγγελέως Μέρι Κάρμακ-Αλτουίς έγινε γνωστό επίσης ότι ο βοηθός σκηνοθέτη Ντέιβιντ Χολς υπέγραψε συμβιβασμό, αποδεχόμενος την κατηγορία της εξ αμελείας χρήσης θανατηφόρου όπλου.

«Κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης των αποδεικτικών στοιχείων διαπίστωσα ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Άλεκ Μπάλντουιν και άλλων μελών του κινηματογραφικού συνεργείου (στα γυρίσματα) του Rust», δήλωσε η Κάρμακ-Αλτουίς, υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Στο Νέο Μεξικό η ανθρωποκτονία εξ αμελείας τιμωρείται με φυλάκιση έως και 18 μηνών και πρόστιμο 5.000 δολαρίων.

Στη διάρκεια πρόβας για μια σκηνή της ταινίας, το πιστόλι που κρατούσε ο Μπάλντουιν εκπυρσοκρότησε, σκοτώνοντας την κινηματογραφίστρια Χαλίνα Χάτσινς και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα.

Ο 64χρονος ηθοποιός αποποιήθηκε την ευθύνη για τον θάνατο της Χάτσινς, επισημαίνοντας ότι δεν έπρεπε να βρεθούν αληθινές σφαίρες στα γυρίσματα. Επιπλέον είπε πως τον είχαν διαβεβαιώσει πως το όπλο ήταν «κρύο» - όρος που χρησιμοποιείται στα γυρίσματα για να υποδηλώσει ότι είναι ασφαλές για χρήση.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2021 στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο Μπάλντουιν είχε υποστηρίξει ότι ουδέποτε τράβηξε τη σκανδάλη του πιστολιού (απομίμηση 45αριού Colt) και ότι η εκπυρσοκρότηση ήταν ακούσια.

Το μοιραίο όπλο εξετάστηκε σε εργαστήρια του FBI και οι ειδικοί δεν διαπίστωσαν την παραμικρή δυσλειτουργία, εκτιμώντας ότι δεν θα εκπυρσοκροτούσε χωρίς κάποιος να τραβήξει τη σκανδάλη.

