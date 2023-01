Παύλος Ορκόπουλος: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό

Life

Δύσκολες ώρες για τον δημοφιλή ηθοποιό. Έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του αδελφή, λίγους μήνες μετά την απώλεια του αδελφού του.

Στο πένθος βυθίστηκε και πάλι η οικογένεια του Παύλου Ορκόπουλου, καθώς έφυγε από τη ζωή η αδελφή του Νίκη.

Για τον Παύλο Ορκόπουλο που τον απολαμβάνουμε φέτος μέσα από την πετυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», αυτή είναι η δεύτερη απώλεια για την οικογένεια του ηθοποιού καθώς τον περασμένο Μάρτιο έφυγε από τη ζωή και ο αδελφός του, Γιάννης Ορκόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι στις επερχόμενες εκλογές ο ηθοποιός θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Συλλυπητήρια του ΚΚΕ στον Παύλο Ορκόπουλο για την απώλεια της αδερφής του

Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τον ηθοποιό Παύλο Ορκόπουλο και την οικογένειά του για την απώλεια της αδελφής του.

