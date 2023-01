Πολιτική

Εκλογές - ΚΚΕ: Ανακοινώθηκαν τέσσερις νέοι υποψήφιοι βουλευτές

Και νέες υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές του 2023 ανακοίνωσε το ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε πως θα είναι υποψήφιοι:

Στην Α’ Αθηνών η δημοσιογράφος και βουλευτής του κόμματος Λιάνα Κανέλλη.

Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών ο καθηγητής, τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών & Τεχνών και τέως πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Κώστας Γουλιάμος.

Στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και συγγραφέας, Γιώργος Ρούσσης.

Στον Νότιο Τομέα Αθηνών ο δημοφιλής ηθοποιός Παύλος Ορκόπουλος.

