Παναθηναϊκός: Πάλεψε στη Μπολόνια, αλλά... κατάρρευσε στο τέλος

Ο κάκιστος Παναθηναϊκός του πρώτου ημιχρόνου, «αφυπνίστηκε» στην επανάληψη μέσα από την άμυνα της τρίτης περιόδου, αλλά... κατέρρευσε στο τελευταίο επτάλεπτο της αναμέτρησης με τη Βίρτους.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 74-64 από τους Ιταλούς στην Μπολόνια, για την 20ή αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 7-13. Στον αντίποδα, η Βίρτους επέστρεψε στις νίκες, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 9-11.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στην τρίτη περίοδο, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την εξαιρετική άμυνά του, που περιόρισε τους Ιταλούς στους 12 πόντους σε αυτό το διάστημα. Στον... επίλογο του αγώνα, μάλιστα, και μετά από σερί 0-6 προσπέρασε με 55-57 στο 33΄, για να ακολουθήσει όμως η... άνευ όρων παράδοση του. Η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς «πέταξε» επτά σερί επιθέσεις, με τους Ιταλούς να απαντούν με σερί 14-0 για το 69-57 38΄, με το οποίο «κλείδωσαν» τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τορνικέ Σενγκέλια με 16 πόντους, ενώ από τον Παναθηναϊκός ξεχώρισε ο Νέιτ Ουόλτερς με 15.

Τα δεκάλεπτα: 18-11, 43-30, 55-51, 74-64

Με τον Παναθηναϊκό... χαμένο στη μετάφραση σε άμυνα και επίθεση, η Βίρτους έβγαλε όλους τους αιφνιδιασμούς στην πρώτη περίοδο, ο Σενγκέλια κέρδισε τις μάχες της ρακέτας και οι Ιταλοί ξέφυγαν με νταμπλ σκορ στο 8΄ (18-9), κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +7 (18-11). Η εικόνα των «πράσινων» όχι μόνο δεν βελτιώθηκε στη συνέχεια, αλλά δίχως νεύρο σε άμυνα και επίθεση είδαν τους γηπεδούχους να εξασφαλίζουν στο 12΄ ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας 14 πόντων (25-11). Η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς είχε ένα ξέσπασμα από την περιφέρεια, μαζεύοντας τη διαφορά στο -5 στο 16΄ (29-24), αλλά μέχρι εκεί... Τα διαδοχικά λάθη της ελληνικής ομάδας την έστειλαν στα αποδυτήρια στο -13 (43-30), με τους Ιταλούς να κυριαρχούν στο παρκέ.

Ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε την άμυνα του στην τρίτη περίοδο και δείχνοντας διάρκεια στην επίθεση απάντησε με επιμέρους σκορ 12-21, μειώνοντας σε 55-51 στο 30΄ και δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης. Η αντίδραση του, όμως, διήρκησε μέχρι το 33΄, όταν με σερί 0-6 προσπέρασε με 55-57, καθώς στη συνέχεια μέτρησε διαδοχικές άστοχες επιθέσεις, με την Βίρτους να αυξάνει την πίεση, να τρέχει σερί 14-0 και με το 69-57 στο 38΄ να δίνει τέλος στα «πράσινα» όνειρα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρίτζικ, Ντιφάλα, Ομπρκνέζεβιτς

Οι συνθέσεις:

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Κορντινιέ 5 (1), Παγιόλα, Μπακό 11, Τζαϊτέ 8, Λούντμπεργκ 9 (1), Σενγκέλια 16 (1), Χάκετ 7 (2), Μίκι 1, Οτζελέγιε 5, Τεόντοσιτς 12 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Γουόλτερς 15 (1), Λι 7 (1), Παπαγιάννης 6, Γουίλιαμς 10 (2), Γ. Καλαϊτζάκης, Μπέικον 8 (1), Πονίτκα 13 (2), Γκριγκόνις 3 (1), Γκουντάιτις 2.

