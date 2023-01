Αθλητικά

Ο Ντάνι Άλβες συνελήφθη για σεξουαλική επίθεση

Ο πρωήν αμυντικός, δηλώνει "αθώος" όμως η αστυνομία συγκέντρωσε αρκετά στοιχεία για τη σύλληψή του.

Συνελήφθη από την ισπανική αστυνομία ο πρώην αμυντικός της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Βραζιλίας, Ντάνι Αλβες, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια γυναίκα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Βαρκελώνη τον περασμένο μήνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας.

Ο ίδιος ο Αλβες αρνείται τις κατηγορίες, αλλά οι αρχές συγκέντρωσαν αρκετά στοιχεία ώστε να διαταχθεί η σύλληψη του.

Ισπανικά ΜΜΕ ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι μια νεαρή γυναίκα είχε κατηγορήσει τον Αλβες ότι την άγγιξε κάτω από τα εσώρουχά της χωρίς τη συγκατάθεσή της, όταν ήταν με φίλους σ' ένα νυχτερινό κέντρο στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί πως ο 39χρονος σταρ έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία Βραζιλιάνος, που έπαιξε σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν ήταν αρχηγός της «σελεσάο» στο ματς εναντίον του Καμερούν στο Μουντιάλ του Κατάρ. Κατέχει επίσης το ρεκόρ για τα περισσότερα τρόπαια καριέρας, συνολικά 43.

