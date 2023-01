Life

Τηλεθέαση - “Ράδιο Αρβύλα”: επιστροφή στην κορυφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης επέστρεψαν στην κορυφή της τηλεθέασης.

Οι «Ράδιο Αρβύλα», χθες, Πέμπτη 19 Ιανουαρίου, ήταν ξανά πρώτοι στον πίνακα τηλεθέασης! Έχοντας μαζί τους 1.587.525 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, σατίρισαν ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, την πολιτική, κοινωνική και τηλεοπτική επικαιρότητα!

Οι «Ράδιο Αρβύλα» χτύπησαν πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής τους με μέσο όρο 23,1% και 4,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό. Μάλιστα, σε 15’ (20:45-21:00), η τηλεθέαση έφτασε το 27,8%. Η πιο δυνατή ομάδα της τηλεόρασης επέστρεψε και συνεχίζει και το 2023 μια εντυπωσιακή πορεία που αποτυπώνεται όχι μόνο στον πίνακα τηλεθέασης, αλλά και μέσω χιλιάδων μηνυμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Ο αρχηγός της Μαφίας και η αφίσα του “Νονού”

Australian Open - Ζβέρεφ: Πουλί τον κουτσούλησε στο κεφάλι (βίντεο)

Αρχαία Ολυμπία: Τα χαλάζι την έντυσε… στα λευκά! (εικόνες)