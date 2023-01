Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: Κακοκαιρία... με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες το Σάββατο

Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή συνθέτουν το σκηνικό του αυριανού καιρού. Ποιες περιοχές θα περιοριστούν.

Αύριο Σάββατο στα δυτικά τμήματα της χώρας αναμένονται νεφώσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, στην Στερεά, στην Πελοπόννησο και στο Αιγαίο, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη Θράκη, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων υπάρχει κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά έως το πρωί και στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στο Βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια τμήματα της χώρας και κατά τόπους αυξημένες και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.

Η θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 15, στη Θεσσαλία από 2 έως 16, στην Ήπειρο από 2 έως 13, στη Στερεά από 4 έως 16, στην Πελοπόννησο από 6 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 8 έως 16, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 16, στις Κυκλάδες από 11 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 9 έως 17 και στην Κρήτη από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται η ελάχιστη θερμοκρασία στα δυτικά τμήματα της χώρας αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 Μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 5 έως 7 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 Μποφόρ και από το απόγευμα 3 έως 5 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, ενώ βροχοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες και μετά το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, ενώ πιθανότητα χαλαζοπτώσεων υπάρχει προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 και τοπικά έως 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 3 Μποφόρ και από το πρωί έως το μεσημέρι 3 έως 5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

