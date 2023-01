Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - ΕΟΔΥ: Τι έδειξαν οι αναλύσεις στο φάκελο που εστάλη στη Κουμουνδούρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξαν οι εξετάσεις στο φάκελο με τη σκόνη που εστάλη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ.

Αρνητικές είναι οι πρώτες αναλύσεις του φακέλου που στάλθηκε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Όπου διαπιστώθηκε πως περιείχε λευκή σκόνη.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για το θέμα είναι η ακόλουθη:

«Οι πρώτες αναλύσεις του φακέλου που εστάλη στα γραφεία πολιτικού κόμματος στις 17/01/2023 είναι αρνητικές και ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας».

Ο φάκελος-χωρίς αποστολέα εστάλη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και περιείχε λευκή σκόνη, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Κρατική Ασφάλεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελεάνα Απέργη: Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός

Πλεύρης - Φάρμακα: έλεγχος σε 9 πολυεθνικές για τα αποθέματα

Αρχαία Ολυμπία: Τα χαλάζι την έντυσε… στα λευκά! (εικόνες)