ΣΥΡΙΖΑ: φάκελος με λευκή σκόνη σήμανε συναγερμό

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Κρατικής Ασφάλειας, μετά από την διαπίστωση ότι ο φάκελος περιείχε μια λευκή σκόνη.

Στις 10:50 της Τρίτης παραδόθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ένας φάκελος χωρίς αποστολέα

Τον άνοιξαν οι αστυνομικοί και διαπίστωσαν ότι περιείχε μία λευκή σκόνη.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, απομονώθηκε ο χώρος ώστε να μην έρθει κάποιος άλλος σε επαφή με τον φάκελο και την σκόνη και ενημερώθηκε η Κρατική Ασφάλεια, στα χέρια στελεχών της οποίας βρίσκεται πλέον για περαιτέρω έρευνα.

Πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα της ΕΜΑΚ μετέβησαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στήθηκε ειδική εγκατάσταση καθαρισμού απο βιολογικά υλικά και ο φάκελος πλέον μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της Αστυνομίας, προκειμένου να διακριβωθεί η ακριβής σύσταση της λευκής σκόνης.

