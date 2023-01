Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η υποπαραλλαγή Όρθρος και στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες μολύνσεις του εξαιρετικά μεταδοτικού υποστελέχους εντοπίστηκαν στην Ελλάδα. Πόσοι θάνατοι από γρίπη καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα.

Συνεχίζει να εξαπλώνεται και στη χώρα μας η νέα υποπαραλλαγή Όμικρον XBB.1.5 «Κράκεν», του κορονοϊού SARS-CoV-2, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ.

Ανήσυχοι παραμένουν οι επιστήμονες για τη νέα υποπαραλλαγή Όμικρον XBB.1.5 «Κράκεν», του κορονοϊού SARS-CoV-2, με δεδομένο ότι θεωρείται τόσο μεταδοτική που ο κίνδυνος να μεταδοθεί είναι μεγάλος, ακόμα και σε αυτούς που ήδη έχουν μολυνθεί και είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι η XBB.1.5 είναι «η πιο μεταδοτική υποπαραλλαγή που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής». Πρόκειται για μια μεταλλαγμένη έκδοση της Όμικρον XBB, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία τον περσινό Αύγουστο.

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στην κοινότητα

η μείωση αφορούσε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 παρουσίασε αύξηση

ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων παρουσίασε αύξηση

ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 147

καταγράφηκαν 186 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 84 έτη (εύρος 44-102)

η υπο-παραλλαγή ΒΑ.5 εξακολουθεί να είναι η συχνότερη υπο-παραλλαγή της Όμικρον

το ποσοστό της υπο-παραλλαγής BQ.1.1 αυξήθηκε σε σχέση με τις υπόλοιπες υπο-παραλλαγές του στελέχους ΒΑ.5

μεταξύ των στελεχών BA.2, η συχνότερα αναγνωριζόμενη υπο-παραλλαγή είναι η BA.2.75 ακολουθούμενη από την υπο-παραλλαγή XBB

η υπο-παραλλαγή XBB.1.5 έχει ανιχνευτεί συνολικά σε 7 δείγματα

η υπο-παραλλαγή CH.1.1 της ΒΑ.2.75 έχει ανιχνευτεί σε 93 δείγματα (εβδομάδα 43-εβδομάδα 52)

η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV2 σε 5 από τις 7 περιοχές που ελέγχθηκαν

Ιός της γρίπης

η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παρουσίασε μείωση

καταγράφηκαν 5 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης τύπου Α, που αφορούσαν νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ και 2 νέοι θάνατοι την εβδομάδα 02/2023

συνολικά από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 02/2023 νοσηλεύτηκαν 46 άτομα με γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 12 θάνατοι ασθενών με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

συνολικά από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 02/2023 ανιχνεύτηκαν 238 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης, εκ των οποίων τα 235 (99%) ήταν στελέχη τύπου Α και τα 3 (1%) ήταν στελέχη τύπου Β

από τα 228 στελέχη τύπου Α, τα 220 (96,5%) ταξινομήθηκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και 8 (3,5%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

η θετικότητα παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα





Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Μαχαίρωσε τη μητέρα του παιδιού του

Βουλή – Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας: Ένταση και αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ

Λουτράκι - Ξυλοδαρμός μαθητή: Τα βαριά τραύματα και η καταγγελία για καθηγητές (βίντεο)