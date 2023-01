Κοινωνία

Ψευτογιατρός - Καταγγελία: ο πατέρας μου θα ζούσε περισσότερο και καλύτερα, αλλά….

Τι είπε η κόρη ενός εκ των πέντε ασθενών που έχασαν την ζωή τους, επειδή ακολούθησαν τις συμβουλές του ψευτογιατρού. Πόσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ απέσπασε ο απατεώνας από τον άτυχο ασθενή.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησαν θύματα και συγγενείς θυμάτων του ψευτογιατρού που φέρεται ως υπαίτιος για τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ασθενών που εξαπάτησε.

Ασθενής με μυοπάθεια και πλούσια αθλητική δράση, μιλώντας με την Φαίη Μαυραγάνη αποκάλυψε ότι ο ψευτογιατρός του πήρε 35.000 ευρώ, παρουσιάζοντας του τα δήθεν φάρμακα με “χολιγουντιανή παραγωγή” όπως είπε, ενώ σκόπευε -όπως κατάλαβε εκ των υστέρων- να του αρπάξει πολλά περισσότερα χρήματα.

Η Ειρήνη Βουράκη, κόρη ενός εκ των πέντε ασθενών που εξαπατήθηκαν από τον ψευτογιατρό και έχασαν τελικώς την ζωή τους, είπε ότι πατέρας της, που νοσούσε με ALS, είχε προσδόκιμο ζωής για κάποιο διάστημα όταν γνώρισε το 2010 τον ψευτογιατρό, ότι τότε ακόμη περπατούσε και «κρατιόταν» και κάποια σχετικά καλή κατάσταση, όμως τελικώς πέθανε τον επόμενο χρόνο.

«Ο ψευτογιατρός του έλεγε “μην ακούς κανέναν άλλον, εγώ θα σε κάνω καλά”. Του έκανε υποτίθεται θεραπεία με βλαστοκύτταρα και μετά του έστελνε με κούριερ κάποια φιαλίδια και έκανε ενέσεις στην κοιλιά ο ίδιος», είπε η κ. Βουράκη.

Αποκάλυψε ότι δεν ξέρει ακριβώς πόσα χρήματα πήρε ο απατεώνας από τον πατέρα της, αλλά το ποσό ήταν συνολικά τουλάχιστον 30.000 ευρώ!

«Όταν κατάλαβε την απάτη, ο πατέρας μου ζητούσε τα λεφτά του πίσω, αλλά ο ψευτογιατρός ήταν άφαντος, δεν σήκωνε καν το τηλέφωνο», είπε η καταγγέλλουσα.

Όπως είπε, ζητά «δικαίωση» για τον πατέρα της, εκτιμώντας πως αν δεν είχε γνωρίσει και ακούσει τον ψευτογιατρό «ίσως ζούσε περισσότερο και καλύτερα».

Στον καταγγελλόμενο δε ευχήθηκε «να βρει αυτός ο άνθρωπος αυτό που του αξίζει».

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε και ένα ζευγάρι που είχε γνωρίσει τον γιατρό με την σύζυγο του.

Όπως είπε ο κ. Μιχάλης Τσιτσιρίκος, κάποια στιγμή που αντιμετώπισε πρόβλημα με το ισχίο του, του ζήτησε να το δει και αφού τον «εξέτασε» του είπε «πρέπει να κάνεις επέμβαση. Θα δώσεις 5.000 ευρώ και θα σε στείλω εγώ σε μια κλινική δική μου….».

Όπως συμπλήρωσε, του απάντησε ότι θέλει χρόνο να το σκεφθεί και ουδέποτε έδωσε ο ίδιος συνέχεια.

Η σύζυγος του κ. Τσιτσιρίκου είπε πως κάποια στιγμή της είχε δώσει μια κεραλοιφή αντί 20 ευρώ. Όταν πήγε να πάρει και μια για την αδελφή της, η σύζυγος του ψευτογιατρού της ζήτησε 100 ευρώ, τα οποία δεν έδωσε. Όπως διαπίστωσε λίγο αργότερα μέσω συγγενικού προσώπου της, στην Γερμανία η εν λόγω αλοιφή κόστιζε μόλις 4,5 ευρώ.

