Ψευτογιατρός: Ο Γερμανός συγκατηγορούμενός του που διαφήμιζε θεραπείες (εικόνες)

Ο άνδρας που κατηγορείται για συνεργός στο έγκλημα που βαραίνει τον Έλληνα φυσιοθεραπευτή. Βαριές οι κατηγορίες και για τους δύο.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

«Ξεκινήσαμε τη θεραπεία βλαστοκυττάρων το 1976. Σε ασθενείς την εφαρμόσαμε από το 1982. Από τότε έχουμε χιλιάδες και χιλιάδες ασθενείς από όλο τον κόσμο», διαφημίζει ο Γερμανός συνεργάτης του ψευτογιατρού τις «θεραπείες» του.

Πρόκειται για τον ο 72χρονος φερόμενο ως συνεργάτης του 66χρονου κατηγορούμενου ως ψευτογιατρού στην Αθήνα, ο οποίος διαφημίζει την θεραπεία του με βλαστοκύτταρα σε βίντεο έντεκα χρόνια πριν.

«Στην κλινική μας στη Νότια Γερμανία, μπαινοβγαίνουν καθημερινά 200-220 άτομα. Αρκετοί από τους αντιμετωπίζονται με την θεραπεία βλαστοκυττάρων. Έρχονται από την Ιαπωνία, την Τασμανία τη Νότια Αυστραλία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει χιλιάδες από αυτούς», λέει στο βίντεο.

Στα βίντεο που έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο καλεί όσους γνωρίζουν κάποιον που νοσεί από πάρκινσον, καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες να επικοινωνήσει μαζί του. Ο 72χρονος σήμερα γενικός ιατρός, παρουσιάζεται ως γενετιστής ή νευρολόγος, με διδακτορικό μάλιστα . Κάτι που όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα δεν αποδεικνύεται από τα πτυχία και του τίτλους που διαθέτει.

Ο 72χρονος αρνείται τις κατηγορίες και δεν έχει συνεργαστεί καθόλου μέχρι σήμερα ούτε με τις ελληνικές, ούτε με τις γερμανικές αστυνομικές αρχές.

