Κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης: ο “χημικός”, ο “αποθηκάριος” και ο ταμίας (βίντεο)

Κύκλωμα με πλούσια δράση στην εισαγωγή, νόθευση και διακίνηση ναρκωτικών εξάρθρωσε η Αστυνομία. Ποιες περιοχές λυμαίνονταν τα μέλη του, που είχαν διακριτούς ρόλους.

Εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής εξάρθρωσε η Αστυνομία.

Συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, που είχαν διακριτούς ρόλους, το ένα δε εξ αυτών αναλάμβανε και την νόθευση των ναρκωτικών.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 41,3 γραμμάρια κοκαΐνης και 13.840 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 18-1-2023 στις περιοχές της Βούλας, του Παλαιού Φαλήρου και της Αγίας Παρασκευής, 2 ημεδαποί, 38 και 35 ετών και 40χρονος αλλοδαπός μέλη της οργάνωσης, καθώς και 41χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Αναζητούνται έτεροι εμπλεκόμενοι.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης στη ευρύτερη περιοχή της Αττικής, μετά από διασταύρωση πληροφορικών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της.

Συγκεκριμένα ο 38χρονος ως αρχηγός ήταν υπεύθυνος για την εύρεση, την αποθήκευση, τη νόθευση και περεταίρω διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και την καθοδήγηση των υπόλοιπων μελών. Ο 35χρονος ήταν επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών και ο 40χρονος με την εύρεση ποσοτήτων κοκαΐνης, περεταίρω διακίνηση, την παραλαβή και αποθήκευση των χρηματικών κερδών.

Απογευματινές ώρες της 18-1-2023 οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση από την ανωτέρω Υπηρεσία και εντοπίστηκε ο 38χρονος στην περιοχή της Βούλας να παραδίδει έναντι χρηματικής αμοιβής νάιλον συσκευασία περιέχουσα κοκαΐνη στον 41χρονο και συνελήφθησαν αμφότεροι, με τον 38χρονο να αντιστέκεται στη σύλληψή του.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης εντοπίστηκαν τα άλλα δύο μέλη της οργάνωσης στις οικίες τους στις περιοχές του Παλαιού Φαλήρου και της Αγίας Παρασκευής και συνελήφθησαν ομοίως. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες και στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

41,3 γραμμ. κοκαΐνης,

6,7 γραμμ. σκόνης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

το χρηματικό ποσό των 13.840 ευρώ,

αναδιπλούμενος σουγιάς,

4 αυτοκίνητα και

4 κινητά τηλέφωνα,

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για τη συμμετοχή και άλλων ατόμων συνεχίζεται».