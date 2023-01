Κόσμος

Τενερίφη: Ελληνόκτητο πλοίο με κοκαΐνη κατασχέθηκε (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης μετέφερε το πλοίο ελληνικών συμφερόντων, το οποίο κατέσχεσαν οι ισπανικές Αρχές.

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων, το οποίο μετέφερε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης ακινητοποίησαν οι ισπανικές Αρχές στα ανοιχτά της Τενερίφης.

Το πλοίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετέφερε περίπου 4,5 τόνους κοκαΐνης, η αξία της οποίας φτάνει τα 180 εκατομμύρια δολάρια.

Το πλοίο έπλεε στην περιοχή χωρίς το φάρο που καθορίζει τη θέση του μέσω δορυφόρου.

Είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Σάντος της Βραζιλίας και είχε προορισμό τη Ρίγα της Λετονίας.

Οι Αρχές της Ισπανίας έκαναν έφοδο στο πλοίο και το κατέσχεσαν, μεταφέροντας το στα Κανάρια Νησιά και συλλαμβάνοντας το 15μελές πλήρωμά του.

Interceptado un carguero con 4.500 kilos de #cocaina al este de #Canarias y detenidos sus 15 tripulantes.https://t.co/7VdZOpDxFx pic.twitter.com/n39bmyR6JY — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) January 20, 2023

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το «Blume» δήλωνε ότι μεταφέρει 200 τόνους καφέ, μια ποσότητα πολύ μικρή για το μέγεθος του πλοίου.