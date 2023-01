Life

“Ζωή”: η Μαρία Καβογιάννη στο νέο ΑΝΤ1+ Original! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Aνάμεσα σε δύο κόσμους, σε έναν από τους πλέον ιδιαίτερους ρόλους της καριέρας της, κινείται η Μαρία Καβογιάννη, στην νέα σειρά του ANT1+.

Τα γυρίσματα της νέας original σειράς του ΑΝΤ1+ με τίτλο «Ζωή» ολοκληρώθηκαν, με τη Μαρία Καβογιάννη να πρωταγωνιστεί σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους ρόλους της καριέρας της. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα σύντομα αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συναρπάσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις ελληνικών, αλλά και ξένων σειρών.

Είναι μια πρωτότυπη σειρά που συνδυάζει, για πρώτη φορά στην ελληνική μυθοπλασία, την κωμωδία και το δράμα με μια δόση σουρεαλισμού και μεταφυσικού στοιχείου.

Το αξεπέραστο ταλέντο της Μαρίας Καβογιάννη δίνει «ζωή» σε μια καθημερινή γυναίκα που βιώνει μια πρωτόγνωρη, εξωπραγματική αλλά βαθιά ανθρώπινη εμπειρία που τη μεταμορφώνει σε έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ δύο κόσμων. Κάθε ένα από τα δώδεκα αυτοτελή επεισόδια πραγματεύεται ένα ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία ενώ, ταυτόχρονα, μας διδάσκει ότι πραγματικότητα και φαντασία δεν είναι αλληλοαποκλειόμενα.

Η «Ζωή» παντρεύει με επιτυχία το παραδοσιακό στοιχείο με τη διαφορετικότητα, χάρη στη Μαρία Καβογιάννη που, σαν μια άλλη Μαίρη Πόπινς, καταφέρνει να ενσαρκώσει έναν ρόλο βαθιά κωμικό και βαθιά τραγικό σε απόλυτη ισορροπία.

Η ιστορία

Η Ζωή έχασε το χαμόγελό της πριν από 25 χρόνια. Κάνει δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα, ενώ ο άντρας και ο γιος της δεν συνεισφέρουν. Όταν, ένα βράδυ, της πέφτει μια γάστρα στο κεφάλι, η Ζωή πεθαίνει και βιώνει μια μεταφυσική εμπειρία, λίγο πριν οι γιατροί την επαναφέρουν στη ζωή. Δύο εβδομάδες αργότερα, η Ζωή, μπερδεμένη, εξακολουθεί να ζει μια μίζερη και προβλέψιμη καθημερινότητα. Μέχρι που εμφανίζεται μπροστά της ένας άγνωστος άνδρας… Η Ζωή έχει αρχίσει να βλέπει ανθρώπους που έφυγαν άδικα και απότομα από τη ζωή. Αποστολή της είναι να τους βοηθήσει να κλείσουν μια εκκρεμότητα που άφησαν πίσω τους πριν πεθάνουν. Σταδιακά, βρίσκει ξανά το χαμένο της χαμόγελο και την αγάπη της για ζωή μέσα από την αποδοχή του θανάτου, και των άλλων, αλλά και της προσωπικής της απώλειας.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Σοφολόγης

Συμμετέχουν: Τάσος Παλαντζίδης, Κατιάνα Μπαλανίκα, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Πάνος Μουζουράκης, Τάνια Τρύπη, Τάνια Τσανακλίδου, Ταμίλα Κουλίεβα, Ορέστης Χαλκιάς, Τόνια Σωτηροπούλου, Γιώργος Χρανιώτης, Γιώργος Καραμίχος

Σενάριο: Δωροθέα Πασχαλίδου

Σκηνοθεσία: Δωροθέα Πασχαλίδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, Live συναυλίες, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από όλες τις Smart TV, τα κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝT1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Τζόρτζι - Ταλαμάγκα παραμένουν στην φυλακή

Πατέρας Καρολάιν στο “Πρωινό” για πιλότο: Οι γονείς του λένε στη Λυδία ότι είναι αθώος

Άλκης Καμπανός – Μάρτυρας: Ήταν ψυχροί σαν δολοφόνοι, ήρθαν για να σκοτώσουν