Πέθανε ο Αιμίλιος Ζαχαρέας

«Έφυγε» ο αγωνιστής της εποχής του 1-1-4. Πότε θα γίνει η πολιτική του κηδεία.



Απεβίωσε ο Αιμίλιος Ζαχαρέας, οικονομολόγος, γνωστός για τις μελέτες του σε ζητήματα της οικονομίας και της πολιτικής, καθώς επίσης για την έντονη συμμετοχή του στους κοινωνικούς αγώνες από την εποχή του 1-1-4.

Τον Ιούλιο του 1962, ως μέλος της νεολαίας της ΕΔΑ, ο ίδιος και ο Θανάσης Τσιώκος αποφασίζουν να ανεβάσουν στην Ακρόπολη –εσαεί σύμβολο ελευθερίας- μια σημαία ελληνική με τον αριθμό 114. Έχει δημοσιεύσει ικανό αριθμό βιβλίων, άρθρων, μελετών και έχει διδάξει σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Υπήρξε για πολλά χρόνια συνεργάτης του Ινστιτού του Γκράμσι της Ρώμης και έχει τιμηθεί από διεθνείς οργανισμούς για το έργο του.

Κόρη του η δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιάστρια Μάρα Ζαχαρέα

Η πολιτική του κηδεία θα γίνει στις 11.00 την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου από το Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.

