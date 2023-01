Κοινωνία

Ψευτογιατρός: το όνομα και φωτογραφίες του δημοσιοποίησε η Αστυνομία (εικόνες)

Με εισαγγελική διάταξη δόθηκαν στην δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του κατηγορούμενη ως ψευτογιατρού.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες ημεδαπού, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

απάτη κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα και από κοινού, με ζημία που προκλήθηκε και σκοπήθηκε και υπερβαίνει το ποσό των 120.000 από κοινού και που οι δράστες με τις μερικότερες πράξεις τους απέβλεπαν στο συνολικό περιουσιακό όφελος που προκύπτει από την κατ’ εξακολούθηση τέλεση και την συνολική περιουσιακή βλάβη,

ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή και με παράλειψη από κοινού,

απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και με παράλειψη από κοινού,

βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή από κοινού,

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα με τη μορφή της απόκρυψης όσον αφορά στη χρήση περιουσίας ή τον τόπο, όπου αυτή βρίσκεται, εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα και που το αντικείμενο της νομιμοποίησης υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και που ο δράστης ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, τουλάχιστον από το έτος 2009.