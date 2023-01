Πολιτική

Τηλεοπτικές άδειες: Η γραμματέας Καλογρίτσα και οι νέες καταγγελίες για τον Παππά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Λάδι στην φωτιά" ρίχνει η νέα συνέντευξη της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα. Σκληρή ανακοίνωση από την ΝΔ.



Νέες "φωτιές" ανάβει στην υπόθεση με τις τηλεοπτικές άδειες στο Ειδικό Δικαστήριο, η σημερινή συνέντευξη της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα, Ευθαλίας Διαμαντή.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», η κ. Διαμαντή επαναλαμβάνει ότι ο κ. Καλογρίτσας χρηματοδοτούσε αφειδώς τις προσπάθειες του κόμματος να αποκτήσει δικό του τηλεοπτικό κανάλι και δική του εφημερίδα.

Επιπλέον, δηλώνει ακόμη πως ο Νίκος Παππάς πήγαινε συχνά συνοδευόμενος από τον συνεργάτη του Αρτέμη Αρτεμίου στα γραφεία του κ. Καλογρίτσα, κυρίως για το τηλεοπτικό κανάλι του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της σημειώνει πως για το σχεδιαζόμενο κανάλι του ΣΥΡΙΖΑ «ο κ. Καλογρίτσας πλήρωνε μισθούς, παρείχε την υποδομή κάθε μορφής, δηλαδή κτίρια γραφείων, απαραίτητο υλικό σε υπολογιστές κλπ και αναζήτηση εξοπλισμού. Ταυτόχρονα ενίσχυε και το κόμμα όσο μπορούσε».

ΝΔ: Εκκωφαντική η σιωπή του Αλέξη Τσίπρα

«Όσο πληθαίνουν οι καταγγελίες για τη σκοτεινή δράση του στενότερου συνεργάτη του, Νίκου Παππά, στην υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ channel, τόσο πιο εκκωφαντική γίνεται η σιωπή του Αλέξη Τσίπρα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Το κυβερνών κόμμα σημειώνει πως η σημερινή συνέντευξη της επί 40 χρόνια γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα, κ. Ευθαλίας Διαμαντή που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», σε συνδυασμό με τα όσα έχουν αποκαλυφθεί, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών ή αμφιβολιών για τον ρόλο που είχαν ο Νίκος Παππάς και ο Κύπριος δικηγόρος των off shore Αρτέμης Αρτεμίου σε μια πρωτοφανή οικονομική, πολιτική και μιντιακή υπόθεση διαπλοκής.

«Τα νέα ερωτήματα που προκύπτουν από τη συνέντευξη της κ. Διαμαντή είναι αμείλικτα και δεν μπορεί πλέον η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει σιωπηλή», συνεχίζει η ΝΔ και ρωτά:

«Δεν γνώριζε ο κ. Τσίπρας ότι οι κ.κ Παππάς και Αρτεμίου καθώς και άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του μπαινόβγαιναν στο γραφείο του κ. Καλογρίτσα προκειμένου να στήσουν το ΣΥΡΙΖΑ channel; Τι γνωρίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την αποκαλυπτική μαρτυρία σχετικά με τη χρηματοδότηση του κόμματός του από τον κ. Καλογρίτσα αλλά και για την πληρωμή από μέρους του, μισθών και άλλων διευκολύνσεων; Ήταν σε γνώση του κ. Τσίπρα οι μεταφορές μαύρου χρήματος, που σύμφωνα με τη γραμματέα έγιναν για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ από την Κύπρο και τον συνταξιδιώτη του κ. Παππά στη Βενεζουέλα Αρτέμη Αρτεμίου, ο οποίος μάλιστα ζητούσε αυτοκίνητο και φύλαξη για να μην τον κλέψουν στη διαδρομή; Γνώριζε ότι οι κ.κ. Παππάς και Αρτεμίου την περίοδο του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών διαβεβαίωναν τον κ. Καλογρίτσα ότι υπάρχουν τα χρήματα σε Κύπρο και Ελβετία και δεν πρόκειται να τα χάσει;».

Επιπλέον το κυβερνών κόμμα επισημαίνει πως «η υπόθεση του πρώην υπουργού Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά μόνο το πώς στήθηκε ο διαγωνισμός των τηλεοπτικών αδειών, αλλά αγγίζει πλέον την ηγεσία του κόμματος που δεν μπορεί να κρύβεται άλλο, όπως κάνει ο Νίκος Παππάς αγνοώντας το ειδικό δικαστήριο».

Και καταλήγοντας τονίζει: «Ο κ. Τσίπρας οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για το αν τελικά ήξερε ή όχι για τις βαλίτσες που σύμφωνα με τη γραμματέα του επιχειρηματία κατέληγαν στο ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να απαντήσει εάν θα μηνύσει τον κ. Καλογρίτσα ως κοινό συκοφάντη.

Ακόμα εκκρεμούν άλλωστε οι απαντήσεις στις καταγγελίες της μάρτυρος ενώπιων του ειδικού δικαστηρίου για τις σακούλες με τα μαύρα χρήματα που από τον κ. Καλογρίτσα κατέληγαν σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και φιλικούς του δημοσιογράφους».

Ειδήσεις σήμερα:

Παγασητικός - Λύκος στην θάλασσα: ο ψαράς που τον κατέγραψε μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Μιχαηλίδου για 12χρονη: προτιμώ να φάω εγώ την λάσπη, παρά η ανήλικη