Basket League: Αήττητος ο Κολοσσός στην έδρα του

Έβδομη νίκη σερί για τον Κολοσσό στην έδρα του. Με...σκυμμένο το κεφάλι η Καρδίτσα.

Αήττητος για έβδομο διαδοχικό παιχνίδι στην έδρα του παρέμεινε ο Κολοσσός Ρόδου επικρατώντας με 73-62 της ουραγού Καρδίτσας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Basket League. Aυτή ήταν και η 5η διαδοχική νίκη σε σύνολο οκτώ για τους Ροδίτες που παραμένουν στην πρώτη τετράδα. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου αναδείχτηκε ο Μορέιρα με 20 πόντους, 16 πέτυχε ο Ντίξον, 14 ο Κατσίβελςη και 11 ο Τζέιμς. Για την Καρδίτσα, που μετρά μόλις μία νίκη σε 13 αγώνες, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο νεοαποκτηθείς Γκάλινατ με 20 πόντους, στο ντεμπούτο του.

Τα δεκάλεπτα: 23-9, 40-25, 55-45, 73-62

Ο Κολοσσός προηγήθηκε με 23-9 στο πρώτο δεκάλεπτο και πάτησε... γκάζι στη 2η περίοδο για το +16 (32-16) και εν συνεχεία το +20 (36-16). Η Καρδίτσα μείωσε σε 40-25 στο ημίχρονο. Οι Ροδίτες διατηρούσαν διψήφια διαφορά πόντου στην 3η περίοδο, προηγήθηκαν με +18 (48-30), για να κάνει ένα σερί 8-0 η Καρδίτσα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, μειώνονας σε 55-45. Οι Θεσσαλοί πλησίασαν στους 8 πόντους (59-51), όταν ο Κολοσσός... έσβησε τις μηχανές, για να σοβαρευτούν οι γηπεδούχοι και να φτάσουν στο τελικό 73-62.

Διαιτητές: Τζιοπάνος, Τσολάκος, Ζιώγας

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος 3 (1), Ντίξον 16 (2), Χατζηδάκης 3, Κατσίβελης 14, Ιορδάνου 4 (1), Κένταλ 2, Μορέιρα 20, Τζέιμς 11 (2), Κόφεϊ, Τιγκ,

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπόεχαϊμ 7 (1), Πίτερς 1, Καρράς, Αγραβάνης Γ. 5, Ουέστ 3 (1), Πρίτζετ 13 (1), Αθηναίου 3 (1), Γκιουζέλης, Γκαμπρόβσεκ 4, Σαρικόπουλος 6, Γκάλινατ 20 (4)

