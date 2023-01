Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Συρίγος: Η Τουρκία κάνει ψυχολογικό πόλεμο για να κάμψει το ηθικό μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία σχετικά με τα F-16. Τι λέει ψαράς στον Άη Στράτη για τις τουρκικές προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.



Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 μίλησαν για τις τουρκικές προκλήσεις και τις δυσκολίες στα ακριτικά νησιά ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Κωνσταντίνος Ζιαζιάς και ο Μιχάλης Διαλυνάς, ψαράς στον Άη Στράτη.

Όπως είπε ο κ. Διαλυνάς η κατάσταση στο νησί είναι δύσκολη από οικονομικής πλευράς. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι «καμιά φορά, δεν φέρνουμε αρκετά ψάρια ούτε για το τσουκάλι στο σπίτι» και σημείωσε ότι τα έξοδα τρέχουν και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα ειδικά τον χειμώνα. Στο νησί συνολικά είναι 200 άτομα, αλλά το χειμώνα μένουν περίπου 100, ενώ δεν υπάρχει φούρνος, ούτε φαρμακείο.

Σχετικά με τις προκλήσεις των Τούρκων, ο κ. Διαλυνάς είπε ότι τους προκαλούν ζημιές και τους κόβουν τα δίκτυα με ανεμότρατες. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θρηνήσει θύματα», ενώ ζήτησε καλύτερη αστυνόμευση στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Άγγελος Συρίγος τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι εκεί ανά πάσα στιγμή και σημείωσε ότι το ξέρουν αυτό οι Τούρκοι.

Σχετικά με το θέμα των F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, ο κ. Συρίγος ανέφερε ότι αυτά δεν θα δοθούν στους Τούρκους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς όπως είπε η στάση της Άγκυρας επηρεάζει αρνητικά ενώ παίζει και περίεργα παιχνίδια με Ιράκ και βόρεια Συρία

«Μέχρι τις τουρκικές εκλογές οι ΗΠΑ δεν θα δώσουν κανένα δώρο στον Ερντογάν» , υπογράμμισε.

Στην συνέχει ο κ. Συρίγος σημείωσε ότι «η Τουρκία ασκεί ψυχολογικό πόλεμο στην Ελλάδα, για να κάμψουν το ηθικό μας και να μας κρατάει σε εγρήγορση».

Τέλος ο κ. Συρίγος ανέφερε ότι «αν ο Ερντογάν δεν είχε τυφλωθεί με την αλαζονεία του να πάρει S400, θα είχαν πάρει τα F-35 και εμείς θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα».

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Ζιαζιάς υποστήριξε ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν έχει να κάνει για τις εκλογές, αλλά καλύπτει όλες της πτυχές μιας συγκεκριμένης πολιτικής και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν αντιμετωπίζουν την στάση της Τουρκίας ως περιστασιακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Νίκαια: ο δράστης ενημέρωσε την Αστυνομία

Σεισμός στα Καμένα Βούρλα

Βρετανία - Στέψη Καρόλου: Τριήμερο εκδηλώσεων με “ερωτηματικό” για Χάρι και Μέγκαν