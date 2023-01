Πολιτισμός

Ερρίκος Ανδρέου: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο το άγγελμα του θανάτου του σκηνοθέτη, που ήταν σύζυγος της Νόρας Βαλσάμη!

Στην θλίψη βυθίστηκε ο κόσμος του κινηματογράφου και της τηλεόρασης μετά από το άγγελμα του θανάτου του σκηνοθέτη και σεναριογράφου, Ερρίκου Ανδρέου, σε ηλικία 83 ετών.

Ο πολυαγαπημένος σύζυγος της Νόρας Βαλσάμη νοσηλευόταν από τον περασμένο Αύγουστο, αφού υποβλήθηκε σε σοβαρή εγχείρηση, στο Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 18 Ιουνίου 1973, μετά από έξι χρόνια σχέσης. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στην διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “Τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι” της Φίνος Φιλμ.

Ο Ερρίκος Ανδρέου και η Νόρα Βαλσάμη κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν έναν γιο, τον Κωνσταντίνο-Ερρίκο Τζούνιορ.

Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Νταίζη Λεμπέση ανακοίνωσε μέσω του Facebook το πού και το πότε θα γίνει η κηδεία του Ερρίκου Ανδρέου, συζύγου της Νόρας Βαλσάμη.

Σύμφωνα με αυτή το ύστατο “χαίρε” θα ειπωθεί την Τρίτη 24 Ιανουαρίου στις 15:00 η ώρα στο κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου.

«Δεν θα μαζευτούμε σε πρεμιέρα αυτή τη φορά. Θα μαζευτούμε όμως όπως και να έχει για τον Ερρίκο. Την Τρίτη και ώρα 15:00 στο Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου», έγραφε η σχετική ανακοίνωση.

Γεννημένος στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 1938, μεγάλωσε στο Γιοχάνεσμπουργκ της Nότιας Aφρικής. Εκεί, σπούδασε σε αγγλοφώνο πανεπιστήμιο Ιστορία της Τέχνης και Αγγλική Λογοτεχνία και συνέχισε τις σπουδές του στο σενάριο και την σκηνοθεσία στη Μεγάλη Ακαδημία Κινηματογράφου της Ρώμης.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε σαν βοηθός σκηνοθέτη σε διεθνείς παραγωγές, όπως, «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε», και «Λέων της Σπάρτης». Το 1961 σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία «Ο Εφιάλτης» σε δικό του σενάριο και παραγωγή, η οποία κέρδισε διακρίσεις στο Φεστιβάλ του Νέου Δελχί και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1964 σκηνοθέτησε την ταινία «Επιστροφή», η οποία κέρδισε το βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το 1966 την ταινία «Διχασμός», η οποία κέρδισε το κρατικό βραβείο σκηνοθεσίας, αλλά και διεθνή διάκριση στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Σικάγο.

Το 1967 συνεργάστηκε με τη Φίνος Φιλμ στην ταινία «Εκείνος και Εκείνη». Στη συνέχεια σκηνοθέτησε και άλλες ταινίες, συνεργαζόμενος με Αμερικανούς και Ιταλούς παραγωγούς. Το 1970 σκηνοθέτησε, σε δικό του σενάριο και παραγωγή, την ταινία «Ανταρσία των 10» η οποία κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το ίδιο βραβείο κέρδισε και τον επόμενο χρόνο, για την ταινία της Φίνος Φιλμ «Η Μεγάλη Στιγμή του ‘21 – Παπαφλέσσας». Το 1979 σκηνοθέτησε την αγγλόφωνη ταινία «Κραυγές στον Άνεμο», η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Νέα Υόρκη. Σκηνοθέτησε επίσης και τις κοσμοπολίτικες ερωτικές περιπέτειες σε παραγωγή του Κλέαρχου Κονιτσιώτη “Αναζήτησις”, “Ψυχή και σάρκα (Εσύ κι εγώ), “Το αγκίστρι”. Τελευταία του ταινία ήταν η “Μοιραία σχέση” το 2009.

Από το 1977 και μετά στράφηκε στην τηλεόραση σκηνοθετώντας αρκετές επιτυχημένες σειρές. Αξέχαστες θα παραμείνουν οι θρυλικές σειρές βασισμένες στα μυθιστορήματα του Ξενόπουλου με ιδανική ερμηνεύτρια την Νόρα Βαλσάμη, όπως η “Αφροδίτη”, η “Αναδυομένη” και οι “Μυστικοί Αρραβώνες”.

Μεγάλη επιτυχία ήταν και “Ο θάνατος του Τιμόθεου Κώνστα” με την Μιμή Ντενίση. Όλες οι σειρές που σκηνοθέτησε για την τηλεόραση -δημόσια και ιδιωτική- έγιναν μεγάλες επιτυχίες και κάποιες άφησαν εποχή, όπως “Το φως του Αυγερινού”, “Αξιόπιστοι”, “Λάουρα” , “Ο κόσμος κι ο Κοσμάς”, “Έλλη και Άννα”, “Στησιχόρου 73”, “Η εξαφάνιση του Τζον Αυλακιώτη”, “Μια γυναίκα από το παρελθόν”, “Ο χήρος, η χήρα και τα χειρότερα”, “Τυχεροί και άτυχοι” κ.α.

