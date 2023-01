Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Τον πέρασαν για αστυνομικό και του έκαψαν την... μηχανή!

Ομάδα άγνωστων ατόμων κινήθηκε απειλητικά εναντίον του ανυποψίαστου νεαρού.

Την μηχανή του του να γίνεται στάχτη, είδε χθες τα ξημερώματα 21χρονος νεαρός από τη Θεσσαλονίκη, που για κακή του τύχη «έπεσε» πάνω σε ομάδα άγνωστων ατόμων που κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του.

Το γεγονός συνέβη γύρω στη 1.00 τα ξημερώματα όταν ο ανυποψίαστος μοτοσικλετιστής διερχόταν με τη μηχανή του, από την Ανώνυμη Οδό, εντός του ΑΠΘ και βρέθηκε ενώπιον ομάδας, περίπου δεκαπέντε ατόμων, που έδειξαν αρνητικές διαθέσεις απέναντί του.

Όπως κατήγγειλε ο 21χρονος, στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, «οι δράστες φέρεται να τον πέρασαν για αστυνομικό και κινήθηκαν εναντίον του», με συνέπεια ο ίδιος να εγκαταλείψει τη μηχανή του στο σημείο και να διαφύγει προκειμένου να σωθεί.

Την υπόθεση ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

