Australian Open - Τσιτσιπάς: Πρόκριση “θρίλερ” στα προημιτελικά

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Γιανίκ Σίνερ μετά από 4 ώρες στη «Lod Laver Arena».



Πρόκριση-θρίλερ του Στέφανου Τσιτσιπά στη Μελβούρνη. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση κυρίως στα δύο πρώτα σετ και παραμένοντας δυνατός στο τέλος, κέρδισε με 6-4,6-4, 2-6, 4-6, 6-3 τον Γιανίκ Σίνερ (ο οποίος επέστρεψε από 0-2) μετά από 4 ώρες(!) στη «Lod Laver Arena» και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open για 3η σερί χρονιά, αλλά και 4η στην καριέρα του-, χάνοντας για πρώτη φορά σετ-και μάλιστα δύο- σε αυτή τη διαδρομή του!

Εκεί –στους «8»- θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Γίρι Λεχέτσκα, ο οποίος μόλις στην 5η του συμμετοχή σε κυρίως ταμπλό Grand Slam, κέρδισε με 4-6,6-3, 7-6(2), 7-6(3) τον Φίλιξ Οζέρ Αλιασίμ.

O Tσιτσιπάς ξεκίνησε ιδανικά στο 1ο σετ κάνοντας break στο πρώτο γκέιμ, κράτησε το σερβίς του και έκανε το 2-0, αλλά την ίδια απάντηση έδωσε και ο Ιταλός που στη συνέχεια αφού κράτησε σερβίς του, ισοφάρισε σε 4-4 με break. Άμεση ήταν η απάντηση του Τσιτσιπάς με-νέο- break, πριν κλείσει το πρώτο σετ στο σερβίς του με 6-4 μέσα σε 45 λεπτά.

O Έλληνας πρωταθλητής έκανε νωρίς στο 2ο σετ το break (2-1), αλλά άμεση ήταν η απάντηση του Ιταλού κάνοντας με break το 2-2. Στη συνέχεια , όπως και στο πρώτο σετ έτσι και σε αυτό ο Τσιτσιπάς έκανε –ξανά-break στο 9ο game (5-4) και έκλεισε το σετ (6-4) στο σερβίς του με εντυπωσιακό τρόπο (με ταχύτητα 198χλμ το τελευταίο), μέσα σε 46 λεπτά, αφού πρώτα είδε το Σίνερ να του ακυρώνει ένα σετ-πόιντ.

Στο 3ο σετ ήταν η σειρά του Σίνερ να μπει μπροστά (1-3) κάνοντας ένα κρίσιμο break, απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά-που έδειξε κάποια σημάδια κούρασης- και να μείνει στο παιχνίδι . O Ιταλός πιο συγκεντρωμένος, λιγότερο φοβισμένος και πιο σταθερός στο σερβίς, διεύρυνε τη διαφορά στα game (1-4) πριν φτάσει στη νίκη –με άσο στο τελευταίο γκέιμ- με 6-3 και μειώσει σε 2-1 σετ, μέσα σε 56 λεπτά.

Ακολούθησε ένα «Toilet break», διάρκειας επτά λεπτών για τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον Ιταλό να μένει στο γήπεδο.

Ο Σίνερ μπήκε με ενισχυμένη ψυχολογία στο 4ο σετ, φτάνοντας σε ένα γρήγορο break (1-2), με τον Τσιτσιπά να εξακολουθεί πολλά λάθη και επίσης χωρίς τις δυνάμεις που χρειαζόταν. Πάντως κατάφερε σε ένα κρίσιμο σημείο να «αποκρούσει» του δύο γκέιμ-πόιντ του Ιταλού για να μειώσει σε 2-3, κρατώντας το σερβίς του και αποφεύγοντας ένα νέο break του Σίνερ. Όμως σε καθοριστικά σημεία έδειξε να χάνει την υπομονή, ψυχραιμία και την συγκέντρωσή του, χάνοντας τελικά με 6-4, μετά από 53 λεπτά σε αυτό το σετ. Έτσι έγινε το 2-2 (σε 3 ώρες και 20 λεπτά), με τον Ιταλό να …επιστρέφει μετά τα δύο πρώτα χαμένα σετ, δίνοντας διαστάσεις θρίλερ στην αναμέτρηση.

Ο Τσιτσιπάς κέρδισε-στο σερβίς του- το πρώτο γκέιμ στο 5ο σετ, όπου οι δύο παίκτες οδηγήθηκαν για να λύσουν τις...διαφορές τους. Ακολούθησαν...1-1, 2-1, 2-2 ( ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 40-0 λόγω τριών λαθών του Σίνερ, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στο break), 3-2.

Σε αυτό το καθαριστικό σημείο, ο Έλληνας πρωταθλητής, που μπήκε αποφασισμένος να φτάσει στην πρόκριση, μετά από πέντε χαμένα break points, κατάφερε το έκτο και προηγήθηκε με 4-2, διαμορφώνοντας ισχυρές προϋποθέσεις νίκης. Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του(5-2), όπως και ο Ιταλός (5-3), πριν φτάνει στη μεγάλη νίκη (6-3), σε ένα σετ που είχε διάρκεια 40 λεπτά.

